Educadors socials reclamen una "acollida de qualitat" per a menors estrangers no acompanyats

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) ha reclamat una "acollida de qualitat" per a menors estrangers no acompanyats (MENA), arran de l'atac a l'alberg Cal Ganxo de Castelldefels aquest cap de setmana. Segons ha defensat en un comunicat, els centres d'acollida no poden ser dissenyats com a espais provisionals, ja que són la llar d'aquests joves, el lloc on s'han de sentir protegits. Per això, ha reclamat una acollida de qualitat que inclogui projectes socioeducatius i comunitaris que es desenvolupin amb els professionals adequats, en contraposició a propostes únicament assistencials. El CEESC ha manifestat la seva "condemna i rebuig més radical" als atacs esdevinguts el cap de setmana, que ha titllat d'accions xenòfobes explícites que no es poden interpretar com a fets aïllats.



En un altre comunicat, la plataforma El Racisme ens Tanca ha criticat els "nombrosos atacs" a col·lectius de menors migrats i a tres centres regentats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) d'aquest cap de setmana. "Rebutgem aquests atacs juntament amb la resta de les organitzacions defensores dels drets de totes les persones. Hi ha una campanya de criminalització de les persones migrades per part d'organitzacions polítiques de dretes que busquen treure'n un rèdit electoral", ha lamentat. La plataforma ha assegurat que "es menteix sobre l'augment de la delinqüència, s'explota la por de la població a l'empitjorament de les seves condicions de vida per la previsible crisi econòmica i s'utilitza l'immigrant com a cap de turc"

Nou protocol de la Generalitat



D'altra banda, la Generalitat ha anunciat que està ultimant un "protocol d'aterratge" per comunicar als ajuntaments la creació de nous centres d'emergència, derivat de peticions d'ens municipals, que indicarà l'actuació de cada institució i de les entitats que els gestionen, i que inclourà la necessitat de comunicar-ho als veïns. Ho ha explicat la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, Georgina Oliva: "És veritat que haurem d'extremar les accions de comunicació amb el veïnat" després dels atacs racistes a MENA a Canet de Mar i Castelldefels, ha dit en una entrevista a TV3.



"Estem fent una aposta molt decidida per potenciar totes aquelles accions que vagin encaminades a la inclusió i cohesió social", per exemple explicant l'opció de ser família acollidora o de ser mentor, tot i que ha dit que deixen a criteri de cada consistori com ha de comunicar-se amb el veïnat. Ha observat que en ocasions els ajuntaments són reticents: "Demanen, i amb tota la raó, la màxima transparència, claredat i informació" i que puguin decidir emplaçaments, el que preveuen solucionar amb un protocol que creen després dels atacs recents a centres de menors no acompanyats.



Oliva ha afirmat que aquests atacs són aïllats però prou importants. Ha rebutjat considerar racista una baralla a la Zona Franca de Barcelona aquest cap de setmana en què hi va haver menors tutelats però en la que no hi va haver crits xenòfobs ni una reiteració, mentre que a Castelldefels va ser "una cosa premeditada" i reiterada, amb un grup important de persones.