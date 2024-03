Eixample Respira denuncia a Europa la "inacció" de l'Ajuntament de Barcelona contra la contaminació

L'entitat Eixample Respira ha portat al Síndic de Greuges i al Tribunal de Comptes Europeu la "inacció" de l'Ajuntament de Barcelona contra la contaminació de l'aire i acústica. En un comunicat, ha alertat que el nivell de contaminació de l'aire continua sent fins a quatre vegades superior al recomanat. Segons l'últim informe de l'Agència de Salut Pública, els nivells de contaminació de l'aire de l'Eixample van superar el límit legal el 2022. En concret, en aquesta zona de la capital catalana es va superar en dos punts el màxim marcat per la Unió Europea en diòxid de nitrogen (NO2), situat en 40 µg/m3.



Segons ha informat l'entitat, el Tribunal de Comptes europeu els ha demanat informació sobres les mesures que les administracions, tant l'Ajuntament com la Generalitat, estan aplicant a Barcelona per reduir els nivells de contaminació.

L'organització ha denunciat l'incompliment en les mesures finançades amb fons europeus Next Generation, com els eixos verds o la Zona de Baixes Emissions (ZBE), i la "falta de voluntat política" d'ambdues per aplicar-les. En aquest sentit, ha lamentat les "passes enrere" del nou govern municipal del PSC contra la mobilitat sostenible.

Cal recordar que l'Ajuntament de Barcelona va eliminar la limitació de 30 km/h als entorns escolars quan els centres educatius estiguin tancats. Per la seva banda, la Generalitat ha ajornat un any les limitacions per als vehicles amb etiqueta B, la groga, a la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Havien de començar l'1 de gener del 2026, però ara es preveu que s'apliquin a partir de l'1 de gener del 2027. Llavors es començarà a prohibir la circulació per la ZBE als vehicles dièsel matriculats entre el 2006 i el 2013.



"Manca de voluntat política"

Eixample Respira ha criticat per exemple que el d'Eixos Verds, finançats amb els Next Generation, s'apliqui en carreres on hi circulen pocs vehicles. També que sobre la Zona de Baixes Emissions (ZBE) les administracions estiguin "pressionant" per retardar noves restriccions per als vehicles amb etiqueta B; la manca de construcció de nous carrils bici i l'ampliació a 50 km/h en zones que haurien d'estar limitades a 30.

D'altra banda, ha criticat la "manca de voluntat política" per millorar la qualitat de l'aire i la contaminació acústica. Per exemple, ha detallat que el Pla de Qualitat de l'Aire horitzó 2027 que prepara el Departament d'Acció Climàtica planteja objectius per alguns contaminants que ja s'han assolit i que queden "molt lluny" dels límits que establirà la Unió Europea (UE) de cara al 2030.

També ha criticat la manca d'accions ambicioses contra el vehicle privat i l'aposta per la moto, un vehicle que Eixample Respira ha apuntat que és el "major contribuent" a la contaminació de l'aire i acústica. A més, s'ha mostrat en contra de mesures com la prohibició dels patinets al transport públic o l'aposta per noves terminals de creuers.

Un peatge urbà i fora motos de la vorera

Per contra, Eixample Respira ha proposat al Síndic i al Tribunal de Comptes mesures com establir un peatge urbà, reformar les autopistes urbanes prioritzant el carrer Aragó i la Gran Via, un pla per prohibir de manera efectiva l'estacionament de motos a la vorera i limitar la velocitat a 30 a tota la ciutat.