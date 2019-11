Pablo Casado treu el bigoti per a Catalunya. Concretament, i tot i haver-se deixat barba fa uns mesos, el bigoti d’Aznar. "Amb el PP al govern", ha dit aquest dimecres, "l'independentisme ha de perdre tota esperança". El PP ha realitzat el seu únic acte de campanya a Catalunya al Museu d'Història de Barcelona gairebé d’amagat. Alguns periodistes ens n'hem assabentat, literalment, per la premsa (la de dretes). Descomptant els oradors, la sala Martí l’Humà es dividia, si fa no fa, entre periodistes i funcionaris del PP. No per vella la tàctica és menys efectiva: per als populars perdre vots Catalunya significa guanyar-los a Espanya.



Si hagués caigut el cartell amb el logotip del PP i descobert un altre de la Lliga de la pimpinela escarlata no ens hauríem sorprès gens: Casado està aquí per salvar Espanya sencera, els empresaris catalans -"la Catalunya pròspera"- i els ciutadans innocents –exactament per aquest ordre– del terror groc separatista. Fins i tot compta amb l’ajuda d’una autèntica aristòcrata, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, marquesa de Casa Fuerte, amb la que espera remuntar a les enquestes, també a Catalunya. L'anterior experiència, però, va acabar el 28 d'abril amb el pitjor resultat de la història del PP a Catalunya, amb només un diputat.

Compliment íntegre de les penes per als independentistes



Després de saludar als "heroics afiliats del Partit Popular de Catalunya", el líder del PP ha recorregut la història política moderna de Catalunya. En la seva opinió, aquesta es va començar a tòrcer amb Jordi Pujol i el seu programa 2000. D’aquí en endavant, flames i sofre: "enginyeria social", la "traïció" de Montilla, "totalitarisme" i "rodes de molí amb les que alguns ens volen fer combregar", "incompetència" i "corrupció" i així fins arribar al "cop de la legalitat a Catalunya" el 2017. "Catalunya s’ha trencat en dues comunitats i mil pedaços" i la cola amb la qual Casado vol unir-la és químicament forto. "L’apaivagament no condueix a res: cal actuar, reivindicar la llei", ha asseverat. En aquesta missió, "la moderació no és el camí més curt".



El candidat dels populars ha reivindicat el projecte d’Espanya Suma (un paraigües electoral amb Ciutadans i Vox) i, davant el seu fracàs, ha animat a votar el PP. El seu programa per a Catalunya, a grans trets: "llei de seguretat nacional" perquè "els violents no incendiïn també aquesta setmana Catalunya", "tipificació del referèndum il·legal" al codi penal, "la tipificació del delicte de ‘rebel·lió perquè no hi hagi d’haver violència", "la fi de Diplocat, de l’adoctrinament a les escoles, de la propaganda als mitjans públics", la "modificació de l’euroordre" per facilitar les extradicions, "compliment íntegre de les penes als condemnats per sedició", "cap indult".



D’això, el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, n’ha dit "concòrdia" al tancament de l’acte. En positiu la llista no ha estat tant llarga i s’ha limitat a proposar una "gran reconstrucció cívica i política del constitucionalisme". De passada, Casado ha acusat Pedro Sánchez de feblesa davant el president de la Generalitat, Quim Torra, i fins i tot davant el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, "que li marca la campanya, li fa recuperar la plurinacionalitat i no descarta possibles pactes amb els independentistes".

Rosa Díez anuncia que votarà al PP



Casado ha donat pas a la convidada estrella de la jornada, Rosa Díez, que ha brandat durant tota la seva intervenció un exemplar de la Constitució. "Deia Pablo Casado que no era un acte de partit: jo crec que sí, i he vingut sabent que era un acte de partit", ha declarat Díez per a sorpresa de tothom. L’exlíder d’UPyD ha demanat "mullar-se" el proper 10-N i votar al PP, "un partit que ha après dels seus errors".



I, adreçant-se a Casado, i per si quedava qualsevol dubte: "estic aquí perquè vull que guanyis les eleccions". "Amb Catalunya ens vam descuidar", ha assegurat Díez abans de fer-se eco del discurs del candidat del PP i subratllar que ara cal "no caure en la recepta de l’apaivagament" i "l’entreguisme" als "enemics de l’Espanya constitucional i democràtica".



Álvarez de Toledo ha pres a continuació el micro per reivindicar el passat imperial d’Espanya, citant la trobada entre els reis catòlics i Cristòfol Colom a Barcelona, l'inici de la conquesta d’Amèrica, símbol de la "projecció internacional d’Espanya". "Una gesta infinitament més noble i civilitzada del que els enemics interns i externs d’Espanya ens han fet creure, malgrat els seus clarobscurs", ha afegit. Com Casado, la diputada del PP ha manifestat que "Catalunya mai va ser una nació".



La candidata per Barcelona ha carregat contra els que ha considerat com a "competidores directes": el PSC –"nacionalistes que militen a l’esquerra per tal que el nacionalisme pugui completar el seu projecte hegemònic"–, Ciutadans –"van cometre l’error de no presentar-se a la investidura" el 2017– i Vox, als quals ha descrit com "tribalistes deslleials" que promouen "ficcions" que generen "frustració". "És tan fantasiós prometre la independència de Catalunya com la derogació de l’autonomia de Catalunya", ha reblat, entre els aplaudiments de l'escàs, però entregat públic.