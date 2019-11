La CUP entra al Congrés dels Diputats en la seva estrena en unes eleccions espanyoles amb dos diputats, complint a la baixa amb el que pronosticaven les enquestes i quedant-se sense l'escó a Girona, que s'emporten els comuns. Des de la seva seu nacional, situada al carrer Casp de Barcelona, un centenar de militants i simpatitzants de la candidatura han seguit l’escrutini al costat de Mireia Vehí, Albert Botran i la resta de candidats de la província, com ara la número tres Eulàlia Reguant, que es queda fora de la cambra. Tots ells es mantenien escèptics amb els càlculs demoscòpics que els situaven en quatre diputats. Finalment, però, l’opció dels “ingovernables” ha complert amb les seves expectatives, persistint en el discurs de no plantejar-se cap tipus d'aliança amb el PSOE a Madrid i mossegant escons a ERC, que torna a guanyar les eleccions a Catalunya.



"Volem donar les gràcies als gairebé 200.000 vots d'esmena al règim, d'esquerres, ingovernables que arribaran a Madrid per estendre la rebel·lia", ha dit Vehí des de l'escenari, minuts després de conèixer els resultats. Qui va ser diputada al Parlament ha tret ferro a la representació institucional aconseguida i ha situat el focus en les mobilitzacions al carrer: "Per a nosaltres, el gran vencedor és el moviment independentista en lluita al carrer. Això no va de partits ni d'espais electorals, va del moviment popular que porta més de dues setmanes mobilitzat". Vehí també ha carregat durament contra el Govern català, a qui ha acusat de remar en contra de les protestes al carrer: "No s'avança cap a l'autodeterminació i els drets socials enviant a la Brigada Mòbil o amb la llei Aragonès".



A Catalunya, els anticapitalistes han aconseguit 245.000 vots, el 6,45%, per damunt de Ciutadans i Vox. Només han obtingut representació, però, a Barcelona, mentre que a Girona, malgrat assolir el 8,9% dels sufragis, s'han quedat a 2.000 vots d'un escó que ha obtingut En Comú Podem.

Vehí: "No investiu la repressió"

La voluntat d’evitar una possible investidura de Sánchez queda subordinada a què faran forces com ERC i Junts per Catalunya (JxCat) davant una possible candidatura per investir de Pedro Sánchez. La suma del PSOE, Podemos i Más País es queda a 18 diputats de la majoria absoluta, mentre la suma dels altres dos partits independentistes, 21 diputats, torna a tenir una de les possibles claus d’aquest complex escenari. Si bé tant els republicans com els de Laura Borràs han fet una campanya dura contra el PSOE, l’abrupte ascens de Vox podria incomodar-los a l’hora de votar un “no” a Sánchez al costat de la ultradreta.



La incògnita, però, no s’obre per la CUP, que situen la investidura de Sánchez com una línia vermella: "Ens dirigim a ERC, JxCat i els comuns. No investiu la repressió. No doneu aire a la repressió. No pot haver-hi cap investidura sense amnistia, autodeterminació i drets socials". Sobre l'ascens de Vox, Vehí ha lamentat que "el feixisme" hagi ascendit fins a la tercera força amb 52 diputats: "A l'extrema dreta ni se li dona espai ni es diu que fa por. A l'extrema dreta se la combat".



La jornada d'eleccions es tanca pels anticapitalistes entre convocatòria i convocatòria del Tsunami, obrint-se una escletxa en el panorama independentista que a penes varia dels comicis passats, sumant un diputat més. En una freda nit de la "tardor calenta" després de la sentència als líders independentises, els assistents del carrer Casp, més que celebrar els resultats de la CUP, han xisclat, sobretot, per repudiar els grans guanyadors d'aquesta nit, Vox, amb crits com "No passaran", "Catalunya Antifeixista" i "Fora".