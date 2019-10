Totes les enquestes publicades els darrers dies preveuen que la CUP aconseguirà representació al Congrés dels Diputats en les properes eleccions espanyoles del 10 de novembre, les primeres d’aquest tipus en què es presenta. Sempre segons els sondejos, la irrupció dels anticapitalistes oscil·laria entre un mínim d’un escó i un màxim de quatre, que li atorga per exemple l’enquesta publicada per El Periódico. Ara bé, la candidatura que encapçala l’exdiputada al Parlament Mireia Vehí, no pretén desenvolupar una activitat parlamentària ordinària a Madrid, sinó limitar-se a participar en determinats plens i intentar traçar aliances rupturistes amb organitzacions extraparlamentàries.



De fet, la CUP no presenta un programa electoral a l’ús, sinó una “proposta d’intervenció política”, de només 10 pàgines, amb l’argument que “considerem que l’Estat espanyol és irreformable i no en pretenem la transformació ni la governança”. En un dels punts, explica que “no participarà de forma habitual en una activitat parlamentària orientada a cooptar dins el sistema totes les formacions, sinó que ens limitarem al debat d’investidura, al debat de política general, i al debat de pressupostos”, si bé matisa que “no tancarem la porta a la possibilitat de bloquejar iniciatives regressives o a potenciar aquelles altres orientades a esquerdar el Règim”.



I quin és l’objectiu de la formació de l’Esquerra Independentista a la capital estatal? Doncs “denunciar i combatre la repressió, la negació de drets nacionals, socials i civils als Països Catalans, i també contra la resta de pobles de l’Estat” i, al mateix temps, “treballar per l’autodeterminació, l’amnistia i el dret a una vida digna”.



La reivindicació de l’autodeterminació i l’amnistia “de totes les persones represaliades pel règim en la seva lluita pels drets nacionals, socials i col·lectius dels pobles i el lliure retorn de les exiliades” serà un dels grans pilars de l’actuació cupaire al Congrés. Els altres seran la defensa dels drets socials, que passa, entre d’altres, pel combat contra l’article 135 de la Constitució -el que prioritza el pagament del deute-; fer front a l’emergència climàtica; el feminisme i “fer fora la màfia”, un apartat on inclou la lluita contra la corrupció, amb mesures de transparència i de democràcia directa.



Com a línies d’intervenció generals, la CUP es planteja aportar una “veu independentistes i d’esquerres dels Països Catalans, en una línia internacionalista per generar aliances i impugnar el sistema”, “presentar una esmena a la totalitat del sistema polític, econòmic, social i cultural vigent”, “aprofundir en la crisi d’un estat que ens nega drets, llibertats i la possibilitat de governar-nos” i, finalment, sent un “instrument de denúncia frontal rebutjant de participar en cap dinàmica parlamentària regular mentre no s’avanci en el reconeixement dels nostres drets com a poble”.



En el programa la formació també és molt crítica tant amb els partits d'esquerres com amb els independentistes, perquè "formulen uns plantejaments molt rebaixats, ja que estan disposades a pactes d’estat, establir consensos mitjançant els acords pactes de governabilitat o, simplement, processos d’investidura al Congrés dels Diputats".