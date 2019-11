Els comuns proven de reforçar la seva "proposta de Desbloqueig" amb una recollida de signatures de diversos representants polítics, juristes i sindicalistes i personalitats de la cultura. L'aposta, amb la mesura destacada d'impulsar dues taules de diàleg al Congrés dels Diputats i al Parlament, ha reunit les firmes de l'exfiscal en cap de Catalunya Jose María Mena, l'exconseller d'Educació i Universitats durant el Govern de José Montilla, Joan Manuel del Pozo, l'exconseller de Justícia durant el Govern de Pasqual Maragall, Josep Maria Vallès, així com la líder dels Verds - Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu, Ska Keller.



Altres persones que s'han sumat al paquet de mesures dels comuns són l'actriu Vicky Peña, la historiadora Teresa Bofill, la vicepresidenta del Parlament Europeu Heidi Hautala, la poetessa Pilar Anglada d'Abdal, l'exsecretari general de CCOO Joan Carles Gallego, o el catedràtic en Dret Constitucional Javier Pérez Royo.

El cap de llista d'En Comú Podem per a les eleccions de diumenge, Jaume Asens, ha afirmat que donen un nou impuls a la seva proposta enmig d'una campanya plena de "retrets i acusacions" i un "clima agre": “Davant el to general de crispació hem volgut fer valdre la veu de la societat civil que reclama solucions a un problema polític”.



Durant la presentació de la proposta, el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el mateix Asens van assegurar que el desbloqueig de la situació hauria de permetre l’assoliment de tres grans objectius: “blindar i reforçar l’autogovern, la llibertat dels líders polítics ara empresonats, i constituir una taula de diàleg estable”.



La taula de diàleg, que en realitat s’articularia a través de dues -una sortida del Parlament i l’altra del Congrés-, hauria de basar-se en què ningú hi anés “amb condicions prèvies ni línies vermelles”, i hauria de servir per assolir un acord que es ratificaria via referèndum. “Hem de tornar a donar-li veu al a ciutadania catalana”, assegurava Asens, qui també afegia que “no podem excloure una resposta binària, s’haurà de discutir”. En qualsevol cas, Colau també va admetre que un referèndum com el que proposaven “no seria a curt termini”.

El PSC vol impulsar "l'Espanya del diàleg" des del Senat

Qui també ha fet públic aquest dimecres una recollida de signatures és el PSC, apel·lant a l'enfortiment del Senat com una de les peces claus per impulsar "l'Espanya del diàleg". Els socialistes publiquen un manifest sota el nom de "Ara Senat, Ara diàleg", per donar suport a la candidatura del president de la Cambra alta durant la passada legislatura, Manuel Cruz. El manifest, però, no fa cap menció al conflicte amb Catalunya de manera explícita i només s'hi refereix de manera indirecta: "Hem vist com la pluralitat es convertia en excusa per al bloqueig i la diversitat en motiu de confrontació quan necessitàvem tot el contrari: entesa i convivència".

Ara, Senat. Ara Diàleg

Ahora, Senado. Ahora, Diálogo



Victoria Camps, Jiménez-Villarejo, Serrat, José Montilla o Xavier Arbós son algunas de las más de 60 personalidades que impulsan este manifiesto.



Gracias a todos, gràcies a tots#AraSí/❤️ #AhoraSíhttps://t.co/WPt36AN4O9 pic.twitter.com/5z6GaUvvUe — Manuel Cruz (@manuelcruzr_) November 7, 2019

El text compta amb els avals de l'exfiscal Carlos Jiménez-Villarejo, el cantautor Joan Manuel Serrat, la cantant Guillermina Mota, l'expresident de la Generalitat José Montilla; els exalcaldes de Barcelona Jordi Hereu i Joan Clos, i el patró de la Fundació Bancària La Caixa Jaume Lanaspla. També figuren les signatures del sindicalista de CCOO Isidor Boix i el d'UGT Matías Carnero; el catedràtic de Dret Constitucional Xavier Arbós i l'exdiputat de CiU Josep López Lerma.



En l'acte de presentació del text, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha recordat que els partits independentistes van bloquejar que ell fos el president del Senat i ha advertit: "Aquesta és una campanya també contra el bloqueig". Per la seva banda, Cruz ha afirmat que "s'han creat masses dinàmiques bilaterals": "Els Estatuts de segona generació es miraven de reüll per no tenir menys competències que el veí".