L'endemà de les eleccions espanyoles, els partits sobiranistes coincideixen a dirigir les seves crítiques a un sol actor: Pedro Sánchez. Tant ERC, la força guanyadora a Catalunya, com JxCat i els comuns coincideixen en demanar responsabilitats a qui va abocar l'Estat a uns nous comicis després de no posar-se d'acord amb Unidas Podemos.



"O diàleg i una solució democràtica o més dreta. Això és el que ha d'escollir Sánchez", ha afirmat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, qui assegura que el president espanyol en funcions surt debilitat després d'aquest diumenge, amb tres diputats menys, lluny de l'anhelat ascens que pronosticava el seu entorn. Un dia després dels comicis, de moment, els republicans es mantenen reticents en facilitar una possible investidura de Sánchez, i insisteixen que el que ha de fer el socialista és "seure i parlar. Si no s'asseuen i parlen, és impossible parlar de res més".



Per la seva banda, la cap de llista de JxCat, Laura Borràs, ha anat més enllà i ha posat en qüestió la permanència del líder del PSOE: "Si no arriba l'autocrítica, estem segurs que la pròxima investidura passa per Pedro Sánchez?". En una entrevista a TV3, Borràs ha assegurat que no donarà els seus vots "a canvi de res" i que per poder facilitar la governabilitat a Madrid cal el compromís de "poder parlar, discutir i trobar vies de solució al conflicte polític amb Catalunya". També l'ha titllat d'"irresponsable" per haver convocat aquestes eleccions, on l'extrema dreta ha pujat fins a convertir-se en la tercera força amb 52 escons, i ha assegurat que li ha passat factura: "La seva irresponsabilitat i la seva falta d'aptitud per negociar amb els seus socis més pròxims ideològicament ha generat més inestabilitat a l'Estat, que continua sent ingovernable", ha dit, en referència a la falta d'entesa amb els de Pablo Iglesias.



En la mateixa línia ha apuntat el líder d'En Comú Podem, Jaume Asens, que ha defensat necessitat de pactar entre els dos espais, en considerar que "el precipici és major". "En l'anterior ocasió sabíem el que no volia la militància del PSOE quan li demanaven 'amb Rivera no', i ahir vam saber el que volia la militància quan cridava 'amb Iglesias sí'", ha dit des de la seu del partit.



Tot i les demandes d'Asens, la suma dels socialistes amb la formació morada i Más País, la candidatura d'Íñigo Errejon, arriba fins als 158 escons, a 18 de la majoria absoluta. Per tant, aquesta fórmula necessitaria aconseguir abstencions per superar el 'no' de la dreta o sumar suports, tocant la porta d'altres espais. De moment, però, el PSOE es tanca en banda a parlar amb els independentistes, que els posa a l'altura de Vox per voler "trencar la constitució", sigui "posant en dubte la unitat d'Espanya" o sigui des de la ultradreta.

Miquel Iceta: "Qui voti 'no' a Sánchez estarà amb Vox"

Per la seva banda, el PSC insisteix que l'únic govern possible a Madrid és un liderat pels socialistes i ha pressionat a la resta de forces afirmant que "qui voti 'no' a la proposta de Sánchez estarà votant amb Vox". Per al primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, la prioritat és no repetir uns nous comicis. Iceta ha ofert el seu suport a les negociacions que Pedro Sánchez impulsarà els pròxims dies, descartant dues opcions d'entrada: "Obrir un diàleg amb Vox i una gran coalició" amb el PP.



Preguntat sobre si seria possible un govern en coalició amb Unidas Podemos buscant suports d'altres forces d'esquerres, Iceta ha afirmat que "s'ha d'explorar totes les opcions possibles per evitar un bloqueig".