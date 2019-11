Esquerra afronta les eleccions del 10 de novembre amb l’objectiu de revalidar la victòria obtinguda al 28 d’abril, quan amb 15 diputats va convertir-se en la força més votada a Catalunya en uns comicis estatals per primera vegada des de la II República. Segons les enquestes, la formació presidida per Oriol Junqueras parteix amb un cert avantatge respecte el PSC. Però no ho tindrà fàcil per repetir els resultats de fa mig any, ja que la decisió de la CUP d’estrenar-se en unes eleccions espanyoles li pot mossegar suports.



ERC planteja el 10-N com la resposta de l’independentisme als 99 anys de presó que sumen les condemnes del Suprem als dirigents polítics i socials sobiranistes i ha estrenat la campanya al barri de Sant Andreu de Barcelona fent una crida al vot per “derrotar” el PSOE. En paraules del seu cap de llista, Gabriel Rufián, la victòria del republicanisme i un afebliment del PSOE és l’únic camí per “forçar-lo a asseure’s a una taula de negociació” per resoldre el conflicte polític català.



La tria del barri de Sant Andreu no ha estat casual, ja que és on va passar els primers anys de vida el seu president, Oriol Junqueras, ara condemnat a 13 anys de presó pel Tribunal Suprem. Fa sis mesos, la formació va arrencar la cursa cap a les eleccions del 28 d’abril a Sant Vicenç dels Horts, el municipi del seu líder, que aleshores també encapçalava la candidatura. En aquesta ocasió, però, l’ambient ha estat més fred i el partit no ha estat capaç d’omplir l’aforament del Sant Andreu Teatre.



En la línia dels darrers mesos, Rufián ha mantingut un discurs possibilista, conscient que la situació a Catalunya “només se soluciona amb política” i això implica “parlar” . El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha volgut enviar el missatge que, malgrat l’actual moment, “la independència és irreversible”, mentre que el president del Parlament, Roger Torrent, hi ha afegit que la independència és una “qüestió de supervivència democràtica”.



Ha estat precisament Torrent el més contundent en la seva intervenció, que com la resta s’ha basat sobretot en el rebuig a la sentència del Suprem i en la denúncia de la “repressió” de l’Estat. El president del Parlament ha defensat que a la cambra “hi parlarem de tot mentre nosaltres en tinguem la presidència, la censura no hi entrarà”, en referència a les amenaces del Tribunal Constitucional de prendre mesures penals contra els membres de la mesa si s’aproven resolucions referents al dret a l’autodeterminació. Torrent també ha definit la independència com una “absoluta necessitat de caràcter econòmic i social”, però que, a més a més, “avui també ho és des d’un punt de vista democràtic, davant l’onada repressiva i autoritària d’un Estat que trepitja drets”.



El dirigent republicà també ha enumerat les que considera les tres parts de “l’estratègia de l’Estat per minoritzat el suport social a l’independentisme” i que són: “una repressió que ha vingut per quedar-se, la voluntat del govern espanyol de cronificar el conflicte, i la pretensió de criminalitzar un moviment que ha estat sempre pacífic, cívic i democràtica i que ho continuarà sent, malgrat el que diguin”. Finalment, Torrent ha proclamat que la millor resposta és “persistir” per fer veure a l’Estat “que no ens rendirem, que hi ha un país dempeus, mobilitzat per defensar els seus drets”.

Pere Aragonès ha definit la sentència del Suprem com “la més vergonyosa de les darreres dècades que s’ha vist a Catalunya, a l’Estat i a Europa”, però ha avisat que “el futur d’aquest país no el decidirà el president espanyol, ni el Tribunal Suprem, ni amb el codi penal, sinó que el decidirem els ciutadans d’aquest país i ho tornarem a demostrar el 10 de novembre”.



Gabriel Rufián ha estat l’encarregat de tancar l’acte i ha començat recordant els nou dirigents condemnats pel Suprem, per carregar després contra el PSOE. Un partit que, segons ell, “cada vegada que pot escollir, escull la pitjor opció. En aquest cas si pot, ja ho tenen fet, Casado i on no arribi Casado, Rivera, la gran coalició. L’únic obstacle a això és el republicanisme català, que guanyi les eleccions generals”.



Per a Rufián, la sentència del 14 d’octubre és “la major agressió judicial de la nostra història des del judici farsa a Lluís Companys” i també ha fet una crida a respondre-hi a les urnes, amb vots. De fet, ha fet una petició “a tots els demòcrates i a tots els republicans” a votar ERC per poder “derrotar el PSOE i obligar-lo a asseure’l a una taula de negociació”. El missatge és una clara apel·lació a antics votants dels Comuns i del PSC.

“Això només passarà si guanyem”, ha avisat Rufián, per a qui el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, “no té principis”, un fet que té com a “part bona”, que “si és feble, seu i parla”. “Volem mirar els ulls a tothom, perquè això, agradi més o menys, només se soluciona a través de la política. Nosaltres no desapareixem, ells tampoc i per això cal parlar, i això només passa per la derrota del PSOE”, ha conclòs.