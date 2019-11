La demanda d’una amnistia pels presos polítics és un dels elements que uneix els tres partits independentistes que concorren al Congrés -ERC, JxCat i la CUP-. Els Comuns també defensen l’alliberament dels presos, tot i que almenys fins ara no fan bandera de l’amnistia perquè no creuen que sigui la via més efectiva per assolir-ho. Amb l’objectiu d’augmentar els suports socials a l’amnistia, ERC ha celebrat aquest dilluns un acte de campanya a l’antiga presó Model de Barcelona, en què ha fet una crida a sindicats, patronals i universitats perquè s’hi sumin. L’encarregat de fer-ho ha estat l’exconseller de Justícia Carles Mundó, que va ser jutjat pel Suprem en el judici del Procés i condemnat per desobediència a un any i vuit mesos d’inhabilitació. Segons Mundó, l’amnistia ha de buscar el suport del 80% de la ciutadania catalana, que "reclama de manera urgent solucions polítiques, diàleg i posar fi a la repressió".



Per a Mundó, l’amnistia ha de "agrupar no només al teixit institucional de Catalunya (Govern, Parlament i ajuntaments), sinó també al teixit social", com universitats, sindicats i patronals, perquè la reivindicació de l'amnistia es converteixi en un clam ampli dins de la societat catalana. "És una proposta per a tots els demòcrates, per a la gran majoria d'aquest 80% de la societat catalana", ha afirmat, i ha sostingut que l'amnistia és un concepte jurídic reconegut internacionalment per solucionar situacions excepcionals, com creu que és la que actualment viu Catalunya. Per a Mundó, l’amnistia és un "punt de partida" per trobar una solució política al conflicte a Catalunya.



L'exconseller no ha volgut concretar quines formula ha de tenir aquesta proposta d'amnistia ni on s'ha de plantejar, ja que creu que primer cal generar un gran consens en la idea d'amnistia i "explorar el suport que pot tenir". Preguntat per com es pot materialitzar una amnistia tenint en compte que la correlació de forces a l'Estat és desfavorable, Mundó ha contestat que no deixaran de presentar propostes, encara que de moment no siguin recolzades per una majoria al Congrés: "Cal posar davant del mirall a tot el món".

Rebuig al rei



Diversos representants d’ERC assisteixen aquesta tarda a la concentració de rebuig a Felip VI que es fa a l’avinguda Diagonal, al voltant del Palau de Congressos de Catalunya, on s’entreguen els premis de la Fundació Princesa de Girona. També sobre la monarquia ha parlat Junts per Catalunya (JxCat) en l’acte electoral celebrat aquest dilluns al matí a Vallirana. La número dos al Congrés, Miriam Nogueras, ha assegurat que “el rei ve a fer campanya pels partits del 155” i, per tant, ells estaran “al costat del 80% de la societat catalana que rebutja el rei”.



També s’ha mostrat crític amb Felip VI el cap de llista d’En Comú Podem, Jaume Asens, que ha qualificat la visita del monarca “d’inoportuna”, perquè considera que "pot interferir en el bon funcionament de la campanya electoral". En una roda de premsa a l'ACN, Asens ha retret el discurs que va fer Felip VI el 3-O, i ha afirmat que va ser "més propi de Vox que d'un cap d'Estat". A més a més, també ha carregat contra Més País, la formació liderada per Íñigo Errejón que va decidir presentar-se a Barcelona amb una llista encapçalada pel semidesconegut Juan Antonio Geraldes. “Votar aquesta opció és llençar el vot”, ha dit Asens. De fet, cap de les darreres enquestes preveu que Més País obtindrà representació a Catalunya.