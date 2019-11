L’únic debat electoral entre els caps de llista dels cinc partits estatals va servir per evidenciar que només Unidas Podemos s’escapa d’apostar per endurir la repressió contra Catalunya. Definitivament, el president en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, s’ha escorat cap a la dreta en aquesta qüestió i s’ha apropat al que proposen PP, Cs i, fins i tot, Vox. Sánchez va fer un parell d’anuncis sorprenents durant un debat en el que Catalunya va tornar a capitalitzar bona part de l’interès, si bé, un cop més, les propostes polítiques per abordar la qüestió i apropar-se a les demandes majoritàries dels catalans van tornar a brillar per la seva absència. El primer anunci de Sánchez va ser proposar una modificació del Codi Penal per recuperar el delicte de referèndum il·legal, introduït el 2003 quan governava el PP de José María Aznar i que va ser derogat en l'etapa de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).



Es dona la circumstància que fa només nou mesos els socialistes van votar al Congrés una proposta presentada pel PP en què, precisament, es proposava introduir en el Codi Penal penes de tres a cinc anys per l'autoritat o funcionari que convoqui o autoritzi un referèndum il·legal. En aquell debat, el diputat del PSOE Juan Carlos Campo Moreno, va dir que aquesta iniciativa "no reforça l'Estat de Dret" i, a més, va indicar que ja hi havia "mecanismes suficients per defensar l'ordre Constitucional". La despenalització de la convocatòria de referèndums va aprovar-se el 2005, amb els vots de tots els partits excepte el PP.



Sánchez va rebre per això els retrets d’Iglesias: "[Això no pot ser] a veure qui té la mesura més dura fins a detenir tothom". "Vostè i jo hauríem de tenir altura per deixar de tenir complexos davant d'aquesta dreta. Amb més agressivitat, amb les propostes més dures competint... S'equivoca si busca a la dreta". Iglesias va proposar per a Catalunya "diàleg, seny i mà esquerra". "Espanya no és centralista per definició. Els conflictes es resolen mitjançant el diàleg ", ha afegit.



Sánchez li va replicar: "Iglesias defensa un referèndum d'autodeterminació que partiria en dos Catalunya i [afirma] que hi ha presos polítics a Espanya i jo no puc acceptar això. Hi ha polítics presos". Pel que fa als tres partits de dretes, Vox parlava una vegada més de detenir Quim Torra, el president de la Generalitat, i d'il·legalitzar els partits independentistes, Rivera -qui va arribar a treure una llamborda, com els que llancen, segons va dir, “els violents a Catalunya”- i Casado es van enfrontar després que el primer acusés el PP d'haver cedit davant el nacionalisme català en la seva etapa de Govern. "No s'equivoqui vostè d'adversari", li va reclamar Casado.

Portar Puigdemont



En un altre moment del debat, Sánchez va prometre portar l’expresident Puigdemont a Espanya en una rèplica a Pablo Casado: "A vostès, senyor Casado, els va fugir Puigdemont, i jo em comprometo avui i aquí a tornar-lo a Espanya i que rendeixi comptes davant la justícia espanyola." Iglesias li va retreure al dirigent socialista que s'atribueixi poders que corresponen al sistema judicial: "Si Puigdemont ve a Espanya serà perquè els tribunals espanyols ho sol·liciten a altres tribunals europeus i ho decideixen els tribunals. Crec en la separació de poders i crec que això correspon, en tot cas, als jutges."