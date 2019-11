La desfilada triomfal que Pedro Sánchez s’havia imaginat que seria aquesta campanya s’ha vist enterbolida en la seva recta final per l’ombra cada cop més gran de Vox. Una lleugera, però constant sensació d’urgència, com un molest tinnitus, recorria aquest vespre el Pavelló Tèxtil de la Fira de Barcelona, el lloc escollit pels socialistes per al seu acte de tancament de campanya per ales eleccions de diumenge. A les portes del recinte, un grup d’independentistes catalans ha desplegat una pancarta assegurant que Sánchez no és benvingut a Catalunya, davant la mirada tensa dels antiavalots dels Mossos d’Esquadra desplegats a la zona.



Sánchez s’ha obert pas entre el públic a crits de “president” i ha fet un discurs abrandat, recorregut per una idea central, la de "trencar el mur del bloqueig". Tampoc s’ha quedat curt a l’hora de fer promeses: ha promès aprovar els pressupostos generals en els tres primers mesos de govern, derogar la reforma laboral, aprovar un nou Estatut dels Treballadors, reformes de l’ensenyament o la sanitat, i més. "Davant d’aquells que estan proposant la il·legalització de partits democràtics, nosaltres tipificarem els delictes d’odi de dictadures i totalitarismes", ha assegurat, "il·legalitzarem la Fundación Francisco Franco". A més, ha pronosticat que el PSOE serà "la primera força política a les generals" i a les properes eleccions autonòmiques.



El candidat socialista s’ha fet acompanyar a Catalunya dels caps de llista de les quatre províncies, del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i de dues primeres espases: el ministre d’Afers Exteriors en funcions, Josep Borrell, i el president en funcions del Senat, Manuel Cruz, que ha conjurat el fantasma de l’abstenció i animat a la participació aquest diumenge.



"Un govern moderat contra els extremistes"

El líder del PSOE ha destacat que es tracta de la primera vegada que un president del govern tanca la campanya a Catalunya. "Aquí hi ha la Catalunya que nosaltres defenem", ha exclamat, "la Catalunya que vol convivència i no confrontació". També ha visitat els temes recurrents d’aquesta campanya. En aquests comicis, ha sentenciat, "només hi ha dues opcions, o votem al PSOE perquè hi hagi govern o votem a qualsevol altra formació política per evitar que hi hagi un govern a Espanya", un que serà "progressista davant la ultradreta" i "moderat contra els extremistes", i que lluitarà per la justícia social.



Sánchez ha acusat la resta de partits de tenir "un sol projecte": "frenar al PSOE". A més, ha equiparat novament l’independentisme amb la ultradreta, ja que totes dues opcions "volen un govern del PSOE feble". "Necessitem un govern fort i estable", ha reiterat. "Puc entendre que hi hagi indecisos", ha concedit, "però si de veritat pensem en allò que ens juguem el proper diumenge, l’única opció que garantix govern i un avenç és el PSOE." I ha acabat amb una altra promesa: "La propera vegada que torni no serà com a president del govern en funcions, sinó com a president del govern amb totes les funcions, per a fer coses per a aquesta gran terra."

Borrell compara Catalunya amb els Balcans

Borrell ha començat la seva intervenció fent al·lusió a la seva reunió amb presidents dels Balcans a Ginebra hores abans, "recordant el que va passar a Iugoslàvia: 150.000 morts". "Quan penso que algú posa com a exemple Eslovènia o Kosovo, penso que s’han begut l’enteniment", ha opinat el ministre que, com la resta de ponents, ha fet una crida a treure’s de sobre la "mandra" d'anar a votar el diumenge.



En el seu discurs, polèmic com d’habitud i carregat de referències històriques (Josep Tarradellas, Miquel Roca, Jordi Solé i Tura), Borrell s’ha reivindicat "català, espanyol i europeu". "I no penso que em facin renunciar a cap de les tres", ha reblat. El polític socilalista ha demanat "recuperar l’esperit del 78 i l’esperit del 92 per a una Catalunya gran dintre d’una Espanya gran". Espanya, ha continuat Borrell, "és massa petita com per menysprear cap dels seus fills i és prou gran perquè hi capiguem tots".



Després d’un missatge en vídeo de la presidenta en funcions del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, Miquel Iceta ha reclamat als indecisos concentrar "el vot en aquelles candidatures que poden evitar el bloqueig i derrotar a un govern de la dreta" presidit per Pablo Casado, a qui ha descrit com un "hostatge de Vox". Iceta ha recriminat a l’independentisme haver abandonat "el catalanisme constructiu" de Tarradellas. El vot a Sánchez és important, ha destacat, perquè aquest pugui "encapçalar una victòria progressista que convé a Espanya i a Catalunya també". "La tenim a tocar", ha dit Iceta. Al termini de l’acte la gent abandonava el recinte, però la incògnita del proper diumenge campava per tot arreu.