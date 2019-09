Quatre eleccions en quatre anys i un pressupost de més de 500 milions d'euros, sense comptar les subvencions electorals als partits. El bucle polític que es viu a Espanya en els últims anys, marcat per legislatures curtes i poca producció legislativa, és quantificable i és que la repetició successiva de convocatòries electorals té un cost.



Aquesta quantia està reflectida concretament en el pressupost que controla el Ministeri de l'Interior, encarregat de l'organització de les jornades electorals. Les despeses que es desglossen en aquests documents corresponen només a la celebració de la jornada electoral, i la majoria d'elles estan lligades a qüestions tècniques i logístiques (disposició d'urnes, paperetes i cabines; treball de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat; vot per correu...).



En els últims quatre anys han tingut lloc tants comicis perquè les legislatures s'han vist truncades de forma anticipada; bé perquè els partits no han aconseguit formar govern (com en el cas de les eleccions de 2016 i les que tindran lloc el pròxim 10 de novembre), o bé perquè el Govern espanyol no ha aconseguit culminar la legislatura (com el passat 28 d'abril, quan es van convocar eleccions a les Corts Generals després de no aconseguir que l'Executiu tirés endavant uns Pressupostos Generals de l'Estat).



El preu mitjà d'aquestes quatre convocatòries se situa entorn dels 132 milions d'euros, només en concepte d'organització dels comicis i en pressupost destinat per garantir la seguretat durant la jornada. Les eleccions que van tenir lloc el 20 de desembre de 2015 (que van iniciar aquest cicle de repeticions electorals) van tenir un cost de 130,24 milions d'euros.



Durant aquesta legislatura es va posar en marxa per primera vegada la repetició d'eleccions a causa de l'aplicació de l'article 99.5 de la Constitució, és a dir, després d'haver fracassat un candidat en un intent d'investidura i haver passat dos mesos des de la primera votació sense aconseguir l'elecció d'un president del Govern espanyol. Aquesta legislatura fallida va derivar en uns comicis que es van celebrar el 26 de juny de 2016, amb un cost que va ascendir a 130,62 milions d'euros.



La XI legislatura, que es va iniciar després d'aquests comicis, sí que va aconseguir durar una mica més en el temps, i va tenir dos presidents del Govern central: Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. No obstant això, després que Sánchez no aconseguís tirar endavant uns Pressupostos Generals de l'Estat, es va tornar a citar als espanyols a les urnes només tres anys després de les eleccions de juny de 2016. En aquest cas, la data triada va ser la del 28 d'abril d'aquest any, 2019, quan Sánchez va resultar guanyador.



Aquestes eleccions van ser més cares que les dues anteriors, i la seva organització va quedar pressupostada pel Ministeri de l'Interior en 138,9 milions d'euros, 8 milions i un 6,3 per cent més que en els passats comicis. Interior va informar que per al desenvolupament de la jornada electoral es van disposar 212.000 urnes i 58.000 cabines de votació en els locals electorals. A més, es van imprimir 375 milions de paperetes, es van confeccionar 67.200.000 sobres i es van editar 912.000 manuals d'instruccions per als membres de taules.



Subvencions electorals per als partits

La seguretat durant el desenvolupament de la jornada electoral va estar garantida per més de 92.000 efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, incloent-hi, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Autonòmica, Policia Local i serveis d'emergència, i Protecció Civil. Encara es desconeix el cost que Interior pressupostarà per a les eleccions del 10 de novembre, que estaran marcades per una campanya electoral més curta, arran d'una reforma introduïda el 2016 en la Llei del Règim Electoral General.



El cost de les tres últimes ascendeix a gairebé 400 milions d'euros, així que, mantenint com a referència el preu dels anteriors comicis, els del mes d'abril, la xifra seria d'uns 540 milions d'euros, una quantia que pot és equivalent, per exemple, a una mensualitat d'atur de 610.400 aturats (el 32% dels aturats).



El cost de l'organització de la jornada electoral no és l'únic derivat d'una convocatòria. També existeixen una sèrie de subvencions que reben els partits polítics per cobrir les seves despeses electorals que es reparteixen, després de la celebració dels comicis, en funció dels escons i dels vots obtinguts.



Una ordre del Ministeri d'Hisenda, de març de 2019, va fixar les quantitats de les

subvencions a les despeses originades per activitats electorals per als comicis celebrats a l'abril. La disposició estableix una subvenció de 21.167,64 euros per cada escó obtingut en el Congrés dels Diputats o al Senat; a més, també es va fixar una assignació de 0,81 euros per cadascun dels vots obtinguts per cada candidatura en el Congrés i 0,32 euros per cadascun dels vots obtinguts per cada candidat que hagués obtingut escó de senador.



Només per aquest concepte els partits van percebre més de 30 milions d'euros com a resultat de les eleccions del 28-A. La disposició addicional setena de la LOREG, que escurça els terminis de la campanya si es repeteixen comicis a causa d'una investidura fallida, també introdueix modificacions respecte a les subvencions electorals dels partits. Concretament s'estableix que "les quantitats previstes per a subvencionar les despeses que originin les activitats electorals es reduiran, en funció dels escons i dels vots obtinguts per cada candidatura, en un trenta per cent". A més, en aquest supòsit, també s'estreny el límit de despesa dels partits en un 50%.