“Voleu un alcalde independentista? Si ho voleu, voteu-me”. Amb la platja de Bogatell de Barcelona de fons ha arrencat la campanya electoral d'aquest 26 de maig de l'"Impuls republicà” d'ERC. Una campanya especialment important per la candidatura d'Ernest Maragall per Barcelona, que es disputa la primera posició en una ajustadíssima pugna amb l'actual alcaldessa, Ada Colau. Sense anar més lluny, el CIS d'aquest mateix dijous col·locava els comuns lleugerament per sobre d'Esquerra, mentre aquest resultat s'invertia en l'enquesta publicada pocs dies abans pel diari El Periódico. Les setmanes prèvies al 26 de maig seran crucials per a marcar les diferències entre les dues llistes.

Maragall, amb un to d'estar per casa, ha agafat el pes de l'acte i s'ha encarregat de cloure'l: "Jo fa un any i mig estava a casa jubilat. L'excepcionalitat ens ha portat fins aquí. Jo sóc aquí per l'Oriol Junqueras". També ha tingut paraules per un altre pres i rival electoral, el candidat de la llista per Junts per Catalunya: "Això no és una campanya electoral normal. M'agradaria tenir l'oportunitat de debatre amb Quim Forn. Voldria que Quim Forn fos lliure", ha dit entre aplaudiments.



L'alcaldable ha apostat per marcar distàncies amb Barcelona en Comú jugant al seu camp, l'àmbit nacional: “Barcelona necessita un alcalde que no es refugiï en l'ambigüitat. Barcelona necessita un alcalde que obri les escoles l'1 d'octubre”. També ha indicat la necessitat de definir la ciutat com “la capital republicana del nostre país” i s'ha reivindicat com la “regeneració” que, assegura, es necessita: “Ho sabeu perfectament. Els únics que podem guanyar Ada Colau som nosaltres".



A aquesta línia argumental se li ha sumat la recentment incorporada a les files d'ERC, Elisenda Alamany, qui lidera la coalició entre els comuns sobiranistes escindits, Nova, i els Republicans: “Hi ha partits que sembla que no volen parlar de Catalunya, de l'1 d'octubre, de la repressió. Ni tan sols de l'1 d'octubre”. Alamany ha remarcat les dificultats que Colau ha trobat per a pactar amb altres formacions del consistori, un dels principals maldecaps de l'executiu dels comuns, i l'ha arribat a qualificar de “govern tancat” que no és capaç de "tirar endavant cap iniciativa".

Els presos independentistes també han estat molt presents en un acte on també es presentava la candidatura d'Oriol Junqueras per al Parlament Europeu, qui ha aparegut en una pantalla gegant en un videomontaje amb les intervencions que va fer des de la presó de Soto del Real per a les eleccions generals.



Qui sí que ha pogut intervenir in situ ha estat el seu número dos, Diana Riba, també companya del pres independentista Raül Romeva: “Cada vegada que tenim urnes davant hem de recordar aquells que estan en l'exili i aquells que estan a la presó, perquè ho estan per posar urnes”. Riba ha destacat la “importància” d'aquestes eleccions per combatre “el feixisme” a Europa i ha reivindicat Oriol Junqueras com el candidat que “posa en entredit la democràcia espanyola”: “Fem que un pres polític guanyi les eleccions".

A més dels candidats, l'acte ha comptat amb la participació del president del Parlament català, Roger Torrent, qui ha reivindicat la figura de Junqueras com a líder progressista dels pobles sense estat: “Com defensava Oriol, per a nosaltres, la República no és una qüestió de banderes. No té a veure amb la simbologia nacional. La República és una qüestió d'oportunitats, d'escoles, d'hospitals, de serveis socials”. A més, Torrent ha defensat la candidatura de Maragall pel seu caràcter "republicà": "La República es guanya a cada carrer, plaça, poble, barri, porta, pis. La República es guanya en aquesta ciutat. I per primera vegada a la història tenim l’oportunitat de tenir un alcalde independentista".



Així mateix, també ha pujat a l'escenari el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, qui ha defensat que ERC és la força per a defensar una Europa “contra el feixisme”: "Comencem aquesta campanya a la vora d'un mar que les polítiques frontereres d'Europa han convertit ne un cementiri". El vicepresident ha defensat la figura de Junqueras com el "líder dels pobles sense Estat" i ha definit Espanya com “el laboratori de la repressió i autoritarisme que molts voldrien per a Europa”.