Albano Dante Fachín, de Som Alternativa, ha presentat aquest divendres al costat de Guillem Fuster, de Poble Lliure, una de les principals organitzacions de la CUP, i Muriel Rovira, de Pirates de Catalunya, la coalició Front Republicà, amb la qual es presentaran a les pròximes eleccions generals del 28 d'abril.



Els membres de la coalició presentada a aquest divendres a Barcelona han afirmat que pretenen "defensar la lluita de l'independentisme" per no haver de triar entre l'"extrema dreta i PSOE".



L'ex-secretari general de Podem Catalunya ha destacat que amb aquest nou projecte polític reivindicaran l'independentisme clarament i de la millor manera possible, sense fer renuncies davant del que ha qualificat com a "xantatges de l'autonomisme", que la societat catalana dóna ja per caducat.

Ha declarat que les seves expectatives de cara a les eleccions són altes i també ha qualificat de "xantatge" el fet que el PSOE es presenti com a alternativa a un govern del PP, Cs i Vox, ja que "uns proposen un 155 permanent i uns altres el 155 de Borrell per curar ferides".



Guillem Fuster ha rebutjat entrar en el debat sobre si s'obren a aprovar uns Pressupostos, perquè "això no serà solució al conflicte del país"; i Fachín ha afegit que abans d'aprovar-los un diputat ha de ser nomenat president.

El representant de Poble Liure ha explicat que treballaran amb "una política de bloqueig, entenent que qualsevol negociació política passa per tenir sobre la taula el final de la repressió, el reconeixement explícit de l'autodeterminació, la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats".



Ha exigit la nul·litat del judici que es celebra aquests dies al Suprem, però davant la previsible sentència condemnatòria contra els dirigents impulsors del 1-O ha rebutjat l'indult i ha demanat l'"amnistia" per a ells.

Llistes obertes a membres procedents dels Comuns

Els representants de les tres formacions han explicat que encara no s'han triat els noms, però que han obert el debat i esperen tenir una llista confeccionada durant la setmana vinent.



S'obren a incloure en el seu espai a altres formacions, però, després que ERC hagi inclòs en les seves llistes a membres que formen part dels Comuns, han assegurat que "a diferència d'altres formacions no hi haurà fitxatges estrella".



"Volem fer-ho bé, sens urgències. Volem fer el procés de les llistes amb calma. Volem gent compromesa, que no es baixi", ha explicat Rovira.

Conflicte amb la CUP

Fuster ha explicat que es presenten a aquestes eleccions perquè van detectar un "espai buit pel votant republicà, rupturista, que defensés el dret a l'autodeterminació, profundament democràtic" i que defensés els drets polítics i socials.



Tal com va avançar Públic, Poble Lliure va prendre la determinació de presentar-se a les eleccions després que la CUP --formació a la qual pertany-- decidís no fer-ho, i, malgrat que des d'aquesta organització s'anunciés que obririen un mecanisme per abordar la situació i que la decisió de Poble Lliure tindria "conseqüències", Fuster ha assegurat que la CUP està informada de les passes que estan donant en tot moment.