Agitar el temor d'una Espanya "trencada" per culpa de l'independentisme; repetir fins a la sacietat el mantra que Pedro Sánchez és aliat dels "comunistes, els colpistes i els terroristes" [Podemos, els independentistes catalans i l'esquerra abertzale, en el peculiar llenguatge de Pablo Casado], proposar una "revolució fiscal" de marcat caràcter regressiu que afavoreix, fonamentalment, a les classes altes; exacerbar el nacionalisme espanyol amb determinades mesures referents a la simbologia; i insistir en concentrar el vot de la dreta i l'extrema dreta per evitar una victòria del PSOE. El president del PP, Pablo Casado, ha aprofitat la presentació del programa del partit per a les eleccions generals del 28 d'abril per definir els elements i els missatges que, més que probablement, marcaran la campanya de la formació conservadora.



L'acte s'ha celebrat a l'Hotel Princesa Sofia de la capital catalana, un dels territoris en què pitjor ho té el PP per sumar suports a les urnes. De fet, la recent enquesta del CEO tot just dona a la formació dos escons a Catalunya el 28-A, quan ara en suma sis. Casado ha emulat la seva cap de llista a Barcelona, ​​Cayetana Álvarez de Toledo -que ha estat l'encarregada de pronunciar el primer discurs-, per assegurar que "som l'únic partit que estem proposant un futur per a Catalunya". En una intervenció de to molt dur, ha intentat desacreditar en tot moment al president del Govern estatal, Pedro Sánchez, presentant-lo com un aliat dels "que volen trencar Espanya" i no ha deixat de criminalitzar als independentistes catalans, als quals considera " colpistas ", per molt que el Tribunal Suprem encara estigui lluny de dictar sentència en el judici del Procés.

"En aquestes eleccions està en joc el nostre propi sistema constitucional", ha manifestat un Casado especialment alarmista, per a qui "estem en un procés d'involució històrica en què Pedro Sánchez vol normalitzar al carrer el que mai hauria de ser normal en la política. Intenta que la societat es plegui a la seva voluntat, necessitats i aspiracions, en lloc de buscar un govern que serveixi a la societat ". El gran argument de Casado per desacreditar al PSOE és que va arribar al govern a través de la moció de censura amb el suport de Podemos i els independentistes catalans i bascos.

Casado: "Sánchez prefereix mans tacades de sang, a les mans pintades de blanc, prefereix mans pintades de groc a mans obertes a tots els espanyols"

"Per seguir en el govern Sánchez necessita el suport d'aquells separatistes que han exercit el colpisme, i d'aquells proetarres que han exercit el terrorisme. Ha creuat la línia vermella. Es convalida la violència i la deslleialtat com a mèrit polític", ha afirmat, per afegir que el líder del PSOE "intenta embrutar a les institucions. Prefereix mans tacades de sang, a les mans pintades de blanc, prefereix mans pintades de groc a mans obertes a tots els espanyols".

Malgrat la seva insistència en donar per feta una aliança entre el PSOE, Unides Podem, l'independentisme català i EH Bildu, Casado ha afirmat que està convençut que "Ciutadans pactarà amb Sánchez". Ho ha manifestat en el seu intent d'aconseguir que el PP aglutini tot el vot de dretes, un espai en el qual competeix amb la formació taronges i amb Vox. En aquest aspecte, el líder del PP no ha amagat la seva pretensió de repetir l'aliança d'Andalusia a nivell estatal i ha seguit en la línia de blanquejar l'extrema dreta de Vox després d'assegurar que Sánchez "té l'estratègia de dividir entre tres al bloc de centredreta, per multiplicar "els seus escons i els dels seus aliats. "Menys vots al PP són més escons per a Pedro Sánchez. (...) El patriotisme és avui votar al PP, perquè és qui garanteix que Sánchez, Otegi, Torra i Puigdemont no puguin revalidar l'acord que fa que governin els que volen destruir Espanya ", ha proclamat.

Una fiscalitat al servei de les rendes altes



El mateix Casado ha estat l'encarregat de desgranar alguna de les mesures concretes del PP pel 28-A, com una reforma del Codi Penal per convertir en delicte la "convocatòria d'un referèndum", en clara al·lusió al que va passar a Catalunya en la tardor de 2017; modificar la llei d'indults per prohibir-los als condemnats per rebel·lió o sedició, o la modificació de la llei de partits, perquè cap partit amb un líder jutjat per rebel·lió o sedició rebi fons públics. També aposta per endurir la lluita contra l'okupació de cases i per establir la presó permanent revisable.



D'un clar accent neoliberal és la "revolució fiscal" que proposa el PP, que passa per abaixar a un màxim del 40% el tipus màxim d'IRPF, situar l'impost de societats per sota del 20% i suprimir els impostos de donacions, successions, patrimoni i transmissions patrimonials. Dit d'una altra manera, establir un sistema fiscal marcadament regressiu que afavoreix els que més tenen. També proposa poder desgravar fins a 8.000 euros anuals destinats cap a l'estalvi privat, en una mesura que busca potenciar el negoci de les pensions privades.



D'altra banda, també ha insistit que el castellà sigui la llengua vehicular de totes les administracions i de l'escola a tot Espanya, de manera que en territoris amb llengua pròpia no es pugui mantenir el seu coneixement com un requisit per accedir a una oposició pública . A l'escola, la seva obsessió és lluitar contra un suposat "adoctrinament" que només es donaria en aquells territoris que qüestionen la seva visió uniforme de l'Estat, com Catalunya, i proposa que "les matèries troncals, com història, geografia o llengua" tinguin els mateixos continguts a tot Espanya.

Álvarez de Toledo: "Catalunya pateix una dictadura blanca"



En la seva intervenció d'obertura de l'acte, Cayetana Álvarez de Toledo ha assegurat que avui el PP presentava "un projecte polític de llarg termini per a Espanya" i un "rescat democràtic de Catalunya". Sense desgranar cap mesura concreta, més enllà de desqualificar als seus adversaris, la candidata ha manifestat que "el que farem és apoderar els demòcrates de Catalunya. Això significa reconèixer que Catalunya ha estat fracturada, ha estat trencada, la van trencar ells, que volien un sol poble amb la meitat sotmesa. I aquesta meitat ha dit no al nacionalisme, no a la segregació ". Amb un discurs que podria considerar pastat al de l'ultranacionalisme espanyol, Álvarez de Toledo ha assegurat que Catalunya pateix una "dictadura blanca" en què "ni es respecta la llei, ni regeixen els principis democràtics", hi ha "adoctrinament dels nens i adolescents", "apropiació de l'espai públic" i té la "televisió pública més cara i més sectària d'Espanya", en referència a TV3.



També han intervingut la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy; i el president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández. Levy s'ha limitat a comentar que el programa del partit es basa en tres pilars: "ancoratge a la llibertat", "senda de reformes estructurals" i un "marc estable de convivència". Fernández, per la seva banda, ha elogiat la gestió dels governs d'Aznar i Rajoy i ha assegurat que Casado, "com ells", "rescatarà a Espanya".