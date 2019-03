Finalment, la CUP no es presentarà a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, en part per centrar-se a les municipals del 26 de maig. Així ho ha decidit la formació de l'Esquerra Independentista en un Consell Polític extraordinari que s'ha celebrat a la seva seu nacional, situada al carrer Casp de Barcelona. La CUP mai ha participat en unes eleccions al Congrés dels Diputats, però atesa l'actual situació d'excepcionalitat política, marcada per l'existència de presos i exiliats i la "vulneració de drets fonamentals", una part de la militància va demanar plantejar-se concórrer als comicis del 28-A. Això va provocar l'obertura d'un ràpid debat de les assemblees locals i territorials del partit que ha culminat en el consell polític d'aquest diumenge.



En un comunicat, la formació explica que la militància considera "que no es donen les condicions necessàries per esdevenir una candidatura autènticament rupturista i transformadora a l’Estat espanyol". Amb tot, el text afegeix que l'organització "seguirà abordant el debat estratègic de com convertir-se en un

agent polític actiu" a nivell estatal. La decisió s'ha pres amb 37 vots en contra, 20 a favor i quatre abstencions.



La decisió de no concórrer a les estatals també es justifica per la proximitat de les eleccions municipals, que se celebraran el 26 de maig, i que han estat el camp de joc electoral on s'ha edificat el creixement i l'actuació política de la CUP. En aquest sentit, el text emès aquest diumenge subratlla que s'ha "volgut posar en valor l’estratègia municipalista com a principal eina de transformació social".



A nivell estatal, la CUP també fa una crida a participar a la manifestació del proper dissabte, 16 de març, a Madrid, a favor del dret a l’autodeterminació, "en contra de la retallada de drets socials, civils i polítics i per la llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn de les exiliades".



Tot i que no es tracta de blocs monolítics, la decisió ha tornat a mostrar la divisió que existeix a la CUP a l'hora de prendre grans decisions, ja que Poble Lliure s'havia pronunciat a favor de participar a les eleccions estatals i Endavant, en canvi, no n'era partidària.