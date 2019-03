Quan falta menys d'un mes i mig per a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, s'obre una nova petita crisi a l'espai dels Comuns. El senador i dirigent de Podem Óscar Guardingo ha anunciat que no formarà part de la candidatura per als comicis, on figurava com a número 11 de la llista d'En Comú Podem malgrat haver estat el guanyador de les primàries de Podem. Guardingo ho ha anunciat en un comunicat que ha difós a través de les xarxes socials, en què es mostra molt crític amb l'elecció de Jaume Asens com a cap de llista de la candidatura d'En Comú Podem per al 28 d'abril.



La renúncia de Guardingo posa de manifest, un cop més, les sempiternes tensions entre Podem i Catalunya en Comú. La crisi amb la formació lila s'uneix a l'escissió de Sobiranistes, la plataforma impulsada pels encara diputats Joan Josep Nuet i Elisenda Alamany que es presentarà amb ERC als comicis estatals, amb Nuet -encara líder d'EUiA- com a número quatre d'una llista encapçalada per Oriol Junqueras.

He decidido renunciar a estar en la lista de En Comú Podem y quiero compartir los motivos. Continuaré militando en Podemos para recuperar aquel instrumento que hacía lo que decía y tenía un proyecto de país. pic.twitter.com/Jio9a1qPNC — Óscar Guardingo (@oguardingo) 17 de març de 2019

En el text en què explica la seva decisió, Guardingo arrenca dient que "no sóc independentista" i afegeix que "Podemos i les seves confluències necessiten un projecte de país que sigui el mateix per a Cornellà, Vigo o Càdis". "No podem tenir el peus enganxats al Procés. Molta gent a les bases de Catalunya en Comú i de Podem no comparteix el perfil independentista de la candidatura i el seu cap de llista. Asens és un home íntegre i coherent, però jo no comparteixo la seva posició independentista", comenta.

La decisió de Guardingo posa de manifest el malestar en les bases de Podem Catalunya per la configuració de la candidatura d'En Comú Podem, sobretot perquè el candidat que van escollir a les primàries no apareix fins a l'onzena posició, és a dir, en una posició de no elecció. A banda d'Asens, els cinc primers llocs els ocupen Aina Vidal (ICV), Gerardo Pisarello (BComú), Joan Mena (EUiA) i Maria Freixanet (ICV). Guardingo, que actualment és senador, considera que amb aquesta candidatura l'espai dels Comuns "apunta més al resultat de les autonòmiques [de 2017, amb el 7,5% dels vots], que al de les generals que vam guanyar [tant a les de 2015 com a les de 2016 l'espai es va moure al voltant del 25% dels sufragis]".



En qualsevol cas, Guardingo sí que manté que votarà En Comú Podem i que seguirà militant a Podem. "També perquè puguem tenir un projecte de país propi i no condicionat ni per l'Espanya monàrquica ni per als independentistes que donen l'esquena al a meitat de Catalunya". Guardingo s'alinea amb els sectors més contraris al Procés de l'espai dels Comuns, del que també forma part la major part d'ICV, que al cap i a la fi té Aina Vidal -també alineada amb aquestes tesis- de número dos de la llista d'Asens, una persona que sí que té major sensibilitat amb el procés i totalment compromesa amb el dret a decidir.

La relació entre Catalunya en Comú i Podem ha estat complicada des del primer moment, amb alguns moments de tensió especialment marcats, fins al punt que no hi ha hagut mai una integració formal dins l'espai si bé sempre s'han presentat conjuntament a les eleccions al Parlament i al Congrés. En canvi, Sobiranistes sí que ha optat per marxar de Catalunya en Comú i justament aquest dilluns es presentarà l'acord que ha assolit la plataforma de Nuet i Alamany, segons el qual el primer serà número quatre per Barcelona de la candidatura per al 28-A. Alamany, que ha creat el partit Nova, negocia per tenir un lloc destacat a la llista d'Ernest Maragall per a les eleccions municipals de Barcelona.