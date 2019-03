El senador Óscar Guardingo no va ser el candidat català amb més vots a les primàries de Podemos per a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Diumenge, Guardingo va anunciar que renunciava a formar part de la llista d'En Comú Podem al Congrés amb l'argument que no se sentia representat per "l'independentisme" del cap de llista, Jaume Asens. A això s'hi ha d'afegir, i no és una qüestió menor, que Guardingo va veure's relegat a l'onzena posició de la candidatura, per darrere d'altres membres de Podem, i va denunciar que s'havia "alterat" l'ordre de les primàries de Podemos.



La realitat, però, és que tot i els titulars de nombrosos mitjans -aquest inclòs- no es van celebrar unes primàries de Podem per a les eleccions generals, sinó que només se'n va fer unes a Podemos a nivell estatal i per circumscripció única. I la candidata catalana amb més vots va ser la diputada al Congrés Mar García Puig i no pas Guardingo, segons les dades del recompte a les que ha tingut accés en exclusiva Públic.



Anem a pams. Els inscrits a la formació van votar equips i no pas candidatures provincials o autonòmiques. Tant Guardingo com García Puig formaven part de la llista equip Pablo Iglesias – Sí Se Puede, encapçalada per Irene Montero. El senador va rebre un total de 30.136 vots a tot l'Estat, 268 per sota dels 30.404 que va obtenir García Puig, que finalment serà la número tres per Barcelona d'En Comú Podem, segons l'acord ratificat dilluns entre Catalunya en Comú i Podem.

Ara bé, segons els resultats oficials de les primàries de Podemos, Guardingo apareix en 19a posició amb 4.050.921 punts i García Puig en la 38a amb 3.312.373. A què respon això? Doncs al sistema a través del qual Podemos ordena els resultats de les seves primàries, el Desborda. Aquest sistema pondera els vots obtinguts en funció del lloc que s'ocupava prèviament a la llista. Guardingo apareixia en la 14a posició, però després del suport rebut a la votació baixa fins a la 19a, mentre que García Puig era la 42a i avança fins a la plaça 38. Per tant, el senador ho tenia molt més fàcil per ser col·locat en un lloc més elevat -i sumar més punts- que no pas la diputada. Amb tot, però, García Puig va aconseguir captar més vots entre els gairebé 60.000 inscrits de Podemos que van participar a les primàries.



El 2015, després de quedar en una posició molt endarrerida a les primàries de Podemos, Guardingo no va obtenir un lloc de sortida en la candidatura d'En Comú Podem, però va aconseguir ser inclòs de la candidatura al Senat de la confluència, tot i que no havia participat en unes primàries -aquest cop sí de Podem a Catalunya- a les que va imposar-se Celia Canovas.