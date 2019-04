Amb les enquestes de cara -massa, fins i tot, segons algunes fonts del partit consultades per Públic- ERC ha arrencat la campanya per a les eleccions espanyoles del 28 d'abril a Sant Vicenç dels Horts, la pàtria petita d'Oriol Junqueras, el seu president i cap de llista. Empresonat des del 2 de novembre de 2017, l'exvicepresident de la Generalitat -jutjat al Tribunal Suprem des de fa dos mesos- ha estat el gran protagonista, absent, d'una jornada que havia començat a mitja tarda, amb l'homenatge que li ha brindat la plataforma Free Junqueras arran del seu cinquantè aniversari, que justament era aquest dijous. Unes hores més tard, la formació ha estrenat oficialment la cursa cap a les urnes a la plaça de la Vila del municipi del Baix Llobregat, a escassos metres d'on Junqueras tenia el seu despatx durant els quatre anys i mig que va exercir-hi com a alcalde.



Encapçalada pel vicepresident de la Generaltiat, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent, la cúpula d'ERC ha desembarcat a la ciutat amb la voluntat de transmetre el missatge que el triomf del partit a Catalunya el 28-A és la millor manera de frenar la dreta espanyola i, alhora, d'impedir un pacte entre el PSOE i Ciutadans, "el somni humit de l'Ibex 35", en paraules d'Aragonès. Davant dels centenars de persones que han omplert la plaça -moltes de les quals no eren veïnes del municipi-, el vicepresident de la Generalitat s'ha mostrat convençut del triomf el 28-A i ha fet una crida al vot útil independentista -"a acumular forces"- per assolir una triple victòria: "davant la dreta, davant els que ens voldrien empresonats i davant els que voldrien perpetuar l'immobilisme".

Conscients que les enquestes apunten a un frec a frec a Catalunya entre ERC i el Partit Socialista, tots els dirigents republicans han posat la formació de Pedro Sánchez en l'epicentre de les crítiques: "la victòria republicana ha de ser en contra del PSOE que s'ha acovardit quan tenia a les mans obrir un procés de diàleg", ha proclamat Aragonès. Les dues principals enquestes, el CEO -de la Generalitat- i el CIS -del govern espanyol- situen ERC en una forquilla d'entre 14 i 18 diputats, mentre que el PSC es mou dels 11 als 14.



Amb l'estil contundent que el caracteritza el número dos per Barcelona i, de facto, líder físic de la candidatura, Gabriel Rufián, ha afirmat: "al PSOE li preguntem què vol ser? El de Sánchez que va presentar la moció de censura i va fer fora Rajoy o el que va vetar la compareixença de Rajoy i Florentino Pérez a la comissió d'investigació del finançament il·legal del PP?". Com Aragonès, ha insistit que "l'únic obstacle a què el PSOE pacti i negociï amb Cs i Rivera sigui vicepresident i Arrimadas ministra, es diu Esquerra". El fins ara portaveu adjunt dels republicans al Congrés ha defensat la idea d'"eixamplar la base" de l'independentisme i ha apel·lat a "interpel·lar el socialista catalanista, que encara existeix".

Rufián, com tota la resta d'oradors del míting, no ha estalviat les referències a Junqueras, fins al punt que en començar la intervenció ha afirmat que "acabo de parlar amb un amic que compleix 50 anys i només m'ha demanat una cosa: que guanyem les eleccions al seus carcellers". El diputat també ha advertit de l'amenaça de l'extrema dreta -"ens enfrontem a aquells que fa 80 anys ja ens van robar una pàtria, un país, una república i els nostres drets civils, socials i nacionals, són els mateixos-, i ha reconegut que "venen temps durs", en què caldrà "plantar cara al feixisme".

Nuet es justifica



També ha intervingut el fins fa algunes setmanes dirigents i diputat dels Comuns, Joan Josep Nuet, ara número quatre per Barcelona de la llista d'ERC al Congrés. Fonamentalment, ha aprofitat el seu parlament per justificar el seu canvi de partit: "estem en un moment excepcional i en un moment així no es poden fer les coses que es fan sempre. Estic profundament orgullós d'haver fet aquest pas i haver organitzat aquesta gran coalició entre Sobiranistes [la plataforma que va impulsar amb Elisenda Alamany] i ERC". Nuet també ha reivindicat apostar per uns serveis públics de qualitat perquè "els barris obrers desitgin una república catalana".



Finalment, la número tres de la llista, l'actual diputada Carolina Telechea, ha reclamat "ser molts a les urnes per poder fer fora aquesta extrema dreta que tant ens amenaça i que tants drets vol retallar". Però més enllà de les paraules de cadascun dels oradors, Oriol Junqueras ha tornat a ser el gran protagonista d'un acte, celebrat a casa seva, malgrat que ja fa gairebé un any i mig que està empresonat.