El primer divendres de campanya, el número dos d’ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha anunciat que el partit buscarà impulsar no un, sinó dos referèndums: un sobre la independència de Catalunya, “per votar que sí, que no, o no votar”, i un altre sobre la monarquia a l’Estat espanyol. Rufián ha defensat que aquesta segona votació ha de fer-se perquè “si segons qui no pregunta al CIS sobre la monarquia, és per alguna cosa”.



Hores després, la número 7 a la llista dels republicans i membre de les joventuts del partit (Jovent Republicà), Marta Rosique, ha criticat que el PSOE i el PSC són “partits monàrquics” i ha defensat la proposta: “Demostrem que als Països Catalans no tenim Rei. No tindrem por de fer caure el Rei, tombar el règim del 78 i fer la República catalana”.

La candidata republicana Marta Rosique critica que el PSOE i el PSC són "partits monàrquics"

Esquerra vol disputar-li als socialistes el lideratge de la transformació progressista, conscients que el PSC arriba a les eleccions del 28 d'abril revitalitzat per l’efecte Pedro Sánchez. Els republicans busquen fer-los fora de l’espectre de l’esquerra a cops de colze, recordant les possibles aliances que es podrien donar amb el partit d’Albert Rivera. Ja en va fer menció el vicepresident del Govern i número tres d’ERC, Pere Aragonès, durant l’acte d’inici de campanya d’ERC, qui va defensar que els republicans eren l’única força capaç de frenar un pacte entre el PSOE i Ciutadans, “el somni humit de l’Ibex 35”. En aquesta pugna també entren els comuns, com ja va fer el candidat al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ahir nit: “Si pot triar, triarà Ciutadans. I un govern del PSOE amb Ciutadans és un govern de dretes”.



Sobre aquests possibles pactes, el número dos del PSC, Fracisco Polo, n'ha fet esment aquest divendres. Polo ha lamentat que el partit taronja negui que faran aliances amb els socialistes: "Ens sembla ridícul que Cs li posi un cordó sanitari al PSOE, un partit amb 140 anys d'història a Espanya i 40 a Catalunya, i no li posi un cordó sanitari a Vox". El candidat també ha reivindicat la seva formació com un partit moderat que parla amb tothom perquè té el diàleg com a "senya d'identitat".



Tot i aquests acostaments, El PSC busca capitanejar l’alternativa progressista al tripartit de dretes format pel PP, Ciutadans i Vox. Per diluir aquesta crida al vot útil, Aragonès ha defensat aquest matí que l’independentisme català no ha de posar “línies vermelles” a una futura investidura de Sánchez: “[ERC] no pot ser la responsable de l’arribada de Pablo Casado, Albert Rivera i Santiago Abascal”, ja que suposarà una gran regressió, al seu judici, pels drets socials i civils. Tot i això, Rufián ha subratllat la voluntat de competir electoralment contra els socialistes i ha demanat el vot als ciutadans que no volen “votar amb el nas tapat” la papereta de la candidata del PSC, Meritxell Batet.



Tan Rufián com Aragonès han coincidit, però, en avisar al PSOE que no posar línies vermelles no vol dir tampoc un “xec en blanc” a Sánchez, sinó que exigiran al futur Govern central que doni passes amb Catalunya i recuperi la mesa de diàleg que va fracassar abans de confirmar-se l’avançament electoral.

Condemnes crítiques al boicot contra el PP a la UAB

Sobre l’acte de la candidata per Barcelona del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, a la Universitat Autònoma de Barcelona, que desenes d’estudiants van intentar boicotejar, els republicans n'han lamentat els incidents: “No podem fer una altra cosa que condemnar-los. El PP ha de poder exposar les seves idees de manera normal i civilitzada”. Rufián, però, també ha afegit que altres boicots no surtin a la llum: “La pregunta és, per què quan els hi passa a uns hi ha molt de soroll i quan ens passa a nosaltres, no?.



No ha mantingut la mateixa posició la candidata de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions generals, Laura Borràs, qui, durant un acte de campanya, ha criticat possibles segones intencions del PP a l’hora de convocar un acte a la UAB: “Hi ha gent que busca problemes, i quan busquen problemes els troben”. A més, Borràs també s’ha referit a la imatge d’un acompanyant d’Álvarez de Toledo, alçant el braç fent la salutació feixista mentre succeïen els fets: “Les imatges de braços alçats no ens representen, i hi ha gent que es fa fotos amb persones que alcen la mà amb una salutació feixista”, ha lamentat.