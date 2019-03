"El meu compromís principal ha estat sempre Barcelona però si en aquest context els comuns també creuen que puc ser útil per liderar el canvi a Madrid, hauré de plantejar-m'ho". Fa dues setmanes, Jaume Asens avançava en una entrevista a Públic que obria la porta a encapçalar la candidatura de Catalunya en Comú a les eleccions generals del 28 d'abril, un fet que ara mateix es pot donar gairebé per fet. Segons ha informat Europa Press, i ha confirmat Públic de fonts properes a Asens, l'actual tinent d'alcaldia de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona liderarà la que es pot considerar la candidatura oficialista a les primàries que ha convocat la formació per escollir el seu candidat als comicis estatals.



Al costat d'Asens, com a número dos de la candidatura hi ha l'actual diputada al Congrés Aina Vidal (ICV); el primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello (Bcomú); el portaveu de Catalunya en Comú i diputat al Congrés, Joan Mena (EUiA); i la senadora Maria Freixenet (ICV). Es pot dir, per tant, que Asens, una persona molt propera a Pablo Iglesias, ha guanyat el pols a Gerardo Pisarello, l'altre dirigent que s'havia postulat per encapçalar la candidatura.

Advocat i activista dels drets humans, és una figura que convenç tant a la direcció dels comuns com a la direcció estatal de Podemos, en bona part gràcies a la seva bona relació amb Iglesias. Ferm partidari del dret a decidir, segons les fonts citades per Europa Press l'organització considera que encapçala "una candidatura compromesa amb la defensa dels drets i les llibertats a Catalunya en el marc d'un projecte de reforma plurinacional d'Espanya".



Molt crític amb el judici al Procés que des de fa setmanes se celebra al Tribunal, Asens ha reclamat en múltiples ocasions l'alliberament dels presos polítics, però alhora considera que el gruix de la sentència "ja està escrita" i que, probablement, hi haurà una "condemna dura" a diversos anys de presó, per als principals dirigents independentistes. Segons el partit, la candidatura que encapçala a les primàries mostra la defensa del partit per "un referèndum pactat i reconegut internacionalment perquè els catalans decideixin el seu futur".



Aquesta és la llista de consens que la direcció dels comuns presentarà a les primàries, que s'ha acabat de tancar en la reunió de l'executiva d'aquesta tarda. Gerardo Pisarello va sortir escollit candidat de BComú a les eleccions europees però no va aconseguír estar en un lloc d'elecció garantida en la llista d'Unidos Podemos als comicis, que tenen circumscripció estatal .



Una de les coses que els inscrits als comuns han de decidir en les primàries és si repeteixen coalició electoral amb Podem i les sigles En Comú Podem: en aquest cas -i tot apunta que així serà-, la llista resultant de les primàries dels comuns deixaria espai per incloure a membres de la formació lila. La llista de Asens deixa un buit en la llista de les municipals que encapçalarà l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau: el partit haurà d'aclarir aquesta incògnita després de la decisió de ser candidat a les primàries per confeccionar les llistes de Barcelona a les generals.