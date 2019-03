El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha comunicat formalment a la direcció del partit que no repetirà a les llistes de la formació per a les eleccions generals del 28 d'abril, posant així punt final a la seva trajectòria a la cambra baixa, que va començar el 2004. En la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció del partit, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha confirmat la decisió i ha reivindicat que Tardà seguirà sent un "gran actiu" sigui quin sigui el seu camí a partir d'ara.



"És un gran actiu no només per a la família d'ERC, sinó per al republicanisme en general, per a aquells que defensen la justícia social. És un exemple de lluita i de dignitat i així ho ha estat sempre en les tasques tant al Congrés com allà on ha estat ", ha conclòs.

Vilalta ha rebutjat explicar els motius de la renúncia de Tardà, ja que considera que és el mateix diputat qui ha de fer-ho, i tampoc ha volgut especular sobre el futur immediat del diputat: "El futur de Joan Tardà el decidirà el mateix Joan Tardà".

Rufián, probable candidat

La candidatura d'ERC a les eleccions generals estarà encapçalada amb tota probabilitat per Gabriel Rufián, candidat ja en les dues últimes legislatures, i que ja està recollint avals per participar en les primàries que va posar en marxa el partit la setmana passada. Tardà ha estat diputat al Congrés ininterrompudament des de 2004 i ja en els dos últims comicis, al desembre de 2015 i juny de 2016, va sospesar no repetir, però finalment va acceptar formar tàndem amb Rufián a les llistes.



El republicà va iniciar la seva trajectòria política militant al PSUC de 1974 a 1976, per després integrar-se a Nacionalistes d'Esquerrra (NE). Després va entrar a militar a ERC, on ha estat històricament una de les persones més respectades per la militància. Abans d'entrar al Congrés, va ser regidor a Cornellà de Llobregat (Barcelona) entre 1999 i 2004, i s'ha mantingut en la primera línia de la formació sota tres direccions diferents: la de Josep-Lluís Carod-Rovira, la Joan Puigcercós i l'actual, encapçalada per Oriol Junqueras.

Negociacions amb Alamany

A preguntes dels periodistes, Vilalta ha explicat que segueixen els contactes amb Elisenda Alamany per explorar les aliances de cara a les eleccions generals, però ha conclòs que segueix tot obert i que, a hores d'ara, no hi ha res tancat. Elisenda Alamany és actualment diputada no adscrita del Parlament, després d'haver abandonat el grup dels comuns -partit del que va ser número dos a les eleccions catalanes de desembre de 2017- per discrepàncies amb la línia política del partit.



ERC té previst tancar aquesta setmana el procés intern de primàries per elegir els seus quatre cap de files en les generals -les quatre circumscripcions catalanes-, i partir de la següent, serà el moment d'elaborar les candidatures definitives, que hauran de tancar a un proper Consell Nacional.



El partit d'Oriol Junqueras ha rebutjat formar candidatures unitàries de l'independentisme català, defensant que es maximitzen vots si els partits sobiranistes es presenten amb unitat estratègica -compartiendo certs punts del programa- però sense unitat electoral. De fet, entre els partits l'únic espai que propugna les llistes unitàries és el postconvergent, si bé l'ANC també s'ha alineat amb aquesta opció.