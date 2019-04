No ha apurat fins les dotze de la nit. Pedro Sánchez ha llançat la seva darrera crida a que el diumenge el vot s'agrupi en les sigles el PSOE, una hora abans que finalitzés oficialment la campanya electoral, davant unes 5.500 persones al parc central de València.



No hi ha un altre missatge en les últimes 48 hores: "Si no governem, no guanyem". El PSOE tem que una dispersió del vot li impedeixi aconseguir l'àmplia majoria parlamentària que porta reclamant des que es van convocar les eleccions generals.

Però Sánchez ha incidit especialment en el seu advertiment que ve la dreta de la mà de la ultradreta i, que per a evitar-ho, ha dit, cal que el diumenge s'omplin les urnes "de punys i roses". "Per això necessitem tots els vots", va dir.



El candidat socialista va reiterar en diverses ocasions que el perill d'un govern de les "tres dretes" és un perill real, "i ens podem trobar el dilluns amb un Govern de Casado, a Rivera en algun ministeri, i la ultradreta als comandaments", ha afirmat.

Per això, ha indicat que ningú especuli amb el vot i, en clara referència a Unides Podem, ha afirmat que sí que existeixen altres projectes polítics amb els quals el PSOE "pot compartir moltes coses, però a partir del dilluns", ha precisat.

La claredat amb la qual en aquest míting final s'ha expressat el líder socialista ve motivada, segons algunes fonts, perquè disposen d'enquestes segons les quals hi ha un increment en la intenció de vot en favor del partit de Pablo Iglesias en detriment dels socialistes.

També ha estat especialment dur amb Albert Rivera i amb Cs, en assegurar que en lloc de combatre amb arguments contra la ultradreta ha decidit tirar-se als seus braços, i ha vaticinat que diumenge que ve "ho pagaran".



L'incansable Sánchez ha tornat a repetir paraula per paraula tots els arguments de la seva campanya. La seva gestió del Govern, les seves promeses d'un nou Estatut dels Treballadors, derogar la llei mordassa, un nou finançament autonòmic -molt aplaudit al País Valencià , o la llei d'eutanàsia.



Tot de la mateixa manera que va començar. El líder socialista no s'ha mogut gens ni mica del carril dissenyat durant tota la campanya per intentar seguir a La Moncloa. I, com ha repetit en una dotzena d'ocasions, està convençut que "està molt a la vora".