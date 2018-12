Representants de les forces sobiranistes catalanes no han dissimulat la seva tristesa per la irrupció de l'extrema dreta al Parlament d'Andalusia i pel fet que PP, Cs i Vox hagin aconseguit la majoria absoluta a la cambra.



Aquests tres partits havien omplert la campanya electoral de missatges contra Catalunya i de proclames contra l'independentisme. De fet, aquest mateix diumenge, després de conèixer els resultats, han tornat a parlar a Sevilla de Quim Torra i d'Oriol Junqueras i a atacar el govern de Pedro Sànchez per una suposada aliança del PSOE amb partits independentistes.

El diputat d'Esquerra Republicana Joan Tardà ha reaccionat de manera ben explícita i ha lamentat que l'extrema dreta hagi tret profit de la catalanofòbia.



Com és de rendible electoralment la catalanofòbia! L’odi a Catalunya, com sempre en la història d’Espanya, alimenta el feixisme.

Visca Andalusia lliure! — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 2 de diciembre de 2018

El seu company de partit i de grup parlamentari al Congrés, Gabriel Rufián, ha manifestat la seva decepció dient que s'ha tret a Franco del Valle de los Caídos i s'ha ficat al la Junta d'Andalusia.



Poca estona més tard el mateix Rufián ha recordat que ja havien advertit sobre l'abast del crit "A por ellos" i del perill que l'extrema dreta passés per sobre de l'esquerra espanyola.

Un diputado de VOX es un fracaso. 12 es un drama.



Avisamos de q el ‘A por ellos’ era un ‘A por todos’ y q callar era colaborar.



O la izquierda española entiende q Catalunya será la tumba del fascismo o nos pasarán a todos x encima.



Les plantaremos cara.



Mucha fuerza Andalucía — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 2 de diciembre de 2018

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha donat resposta a la piulada de Rufián assegurant que efectivament passarien "per sobre d'aquest tipus i contra aquells que vulguin atemptar contra Espanya i l'ordre constitucional".



El president exiliat, Carles Puigdemont, que aquest diumenge s'ha reunit a Bèlgica amb representants de la resta de forces independentistes, ha posat l'accent en la felicitació de la dirigent ultradretana francesa; Marine Le Pen, pel resultat obtingut per Vox, i ha interpel·lat el PSOE per a que reflexioni sobre qui s'ha beneficiat del suport que van donar a la cultura de l'"A por ellos".



El neofeixisme europeu saluda l'augment de l'unionisme espanyol. Tinguem-ho present. I el PSOE ha de preguntar-se com és que apuntar-se amb entusiasme a la cultura "aporellos" no li ha impedit el naufragi. https://t.co/18cUOzMUNI — Carles Puigdemont (@KRLS) 2 de diciembre de 2018

La portaveu de Catalunya en Comú Podem al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, la seva decepció pel resultat obtingut per l'extrema dreta i ha cridat a respondre amb "democràcia, feminisme i fraternitat",



Noche triste en Andalucía con la irrupción de la extrema derecha neomachista, homófoba y antidemocrática. Frente al discurso del odio, democracia, feminismo y fraternidad. No pasarán ✊🏻 — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) 2 de diciembre de 2018

La CUP també ha reaccionat afirmant que "davant el feixisme i la intolerància, la solidaritat segueix sent la tendresa dels pobles i la gent treballadora".