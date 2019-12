A Boris Johnson li ha sortit la jugada rodona. Es va obstinar a convocar eleccions, va aconseguir que la resta de partits li donessin suport i avui té el que volia: una majoria absoluta que li garanteix cinc anys a Downing Street per posar en marxa els seus plans de govern; començant pel Brexit, el tema sobre el qual Johnson havia construït tota la seva campanya electoral. El seu repetit fins a la sacietat "acabem amb això i complim amb el Brexit" sota la promesa que amb ell al capdavant del país la sortida de la Unió Europea es produirà abans de el 31 de gener ha convençut la majoria dels britànics, que li han atorgat una victòria històrica.



El Partit Conservador compta des d'avui amb 364 diputats a la Cambra dels Comuns, 38 per sobre de la majoria de 326 i 47 més dels que Johnson tenia fins ara. És el resultat més voluminós per a la formació des de 1987, amb Margaret Thatcher. Com ell mateix ha comentat al seu equip durant la celebració de la victòria aquest matí, els conservadors han "provocat un terratrèmol i canviat el mapa polític d'aquest país".



Corbyn no dimitirà encara, tot i la derrota



Els conservadors creixen mentre els laboristes cauen. Per a la bancada de davant els resultats també són històrics però en el sentit contrari. Els laboristes es quedarien amb 203 diputats després d'haver perdut 59 escons als Comuns. Són els pitjors resultats per al partit des de 1935. La jornada electoral deixa a la formació en una crisi. El seu líder, Jeremy Corbyn, ha reconegut sentir-se "molt decebut" i tot i que ha anunciat que no tornarà a ser el candidat a primer ministre del Partit Laborista, ha descartat presentar la seva dimissió immediatament.



El pla de Corbyn és seguir al capdavant del partit durant el que s'ha anomenat un "procés de reflexió sobre aquest resultat i sobre les polítiques que el partit seguirà endavant" amb l'objectiu de "garantir que el debat es dugui a terme i que seguim endavant ". En els cinc anys que porta al front dels laboristes, Jeremy Corbyn ha encaixat dues derrotes en sengles eleccions generals i una tercera en el referèndum del Brexit. Són ja nou anys sense un laborista al 10 de Downing Street.

I Trump ja es frega les mans



Al president nord-americà li ha faltat temps per mostrar la seva eufòria, felicitar el seu col·lega Boris Johnson i gairebé reclamar la seva part del pastís. Poc després de confirmar-se la majoria absoluta dels conservadors, Trump enviava a través de Twitter: "Felicitacions a Boris Johnson per la seva gran VICTÒRIA" i apuntava que "Gran Bretanya i Estats Units seran ara lliures d'arribar a un nou acord comercial massiu després del BREXIT que té el potencial de ser molt més gran i lucratiu que qualsevol acord que es pugui assolir amb la UE".

Una líder sense escó per als liberal demòcrates



Pel que fa a la resta de partits, els liberal demòcrates tampoc tenen aquest matí motius per a la celebració: es quedarien amb 11 diputats després de perdre un escó, el de la seva líder, Jo Swinson, que tot just portava uns mesos al capdavant de la formació, fins i tot ha perdut el seu escó. La formació ha confirmat que en les pròximes setmanes triaran nou líder.



El seu escó li ha pres el candidat de el Partit Nacional d'Escòcia (SNP), que es presenta com un altre dels grans vencedors d'aquesta nit, havent-li arrabassat escons en les seves circumscripcions tant a conservadors com a laboristes. El seu resultat final són 48 diputats, fet que suposa 13 més dels que tenia fins ara. Mal resultat també per al Partit Unionista Democràtic d'Irlanda de Nord; qui van acabar sent socis de Theresa May després de les anteriors eleccions de 2017 perden ara dos escons inclòs un de molt representatiu, el de la seva portaveu a Westminster. Els Verds guanyen un escó, els gal·lesos del Plaid Cymru, quatrel i el Partit del Brexit de Nigel Farage segueix fora de Parlament.

L'ombra de la independència d'Escòcia



L'SNP es confirmaria com la tercera força política en els Comuns. La seva líder i ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ja havia advertit a la resta de candidats que "abans de Nadal" escriurà al nou primer ministre reclamant les competències necessàries per a la celebració d'un nou referèndum d'independència.



Aquesta nit ho ha confirmat: "Boris Johnson ha rebut el mandat de treure a Anglaterra de la UE, però ha d'acceptar que jo tinc el mandat de donar-li a Escòcia l'opció d'un futur alternatiu". Majoritàriament els escocesos volen romandre a la Unió Europea; són la nació britànica on aquesta opció va aconseguir el major suport a la consulta del Brexit amb un 62% de vots, i encara que Johnson ha deixat clar que no autoritzarà un nou referèndum secessionista al territori, Sturgeon recordava fa només unes hores "la importància que Escòcia pugui triar". "Escòcia ha enviat un missatge molt clar: no volem un govern de Boris Johnson i no volem deixar la UE", insistia.

Què ha fallat en el Partit Laborista?



Durant tota la nit la pregunta a la qual els periodistes britànics han sotmès als candidats laboristes ha estat la mateixa una vegada i una altra: "Qui és el responsable d'aquest fracàs: Corbyn o el Brexit?". El número dos d'el partit, John McDonnell, tenia la resposta clara: la causa "no està en Corbyn sinó en el Brexit", deia. Però no tots els seus companys han contestat el mateix. A la vista dels resultats i les reaccions, el més encertat seria apuntar l'origen d'aquest fracàs ha estat una barreja de tots dos elements, intrínsecament lligats entre si.



Que Johnson ha encertat centrant tota la seva campanya en el Brexit és un fet demostrat -només cal veure com el seu partit s'ha imposat en històrics feus laboristes pro-brexit- i la confirmació que Corbyn ha fallat passant de puntetes pel tema, subestimant els efectes que ha generat en els britànics la incertesa per aquest assumpte i prometent retardar la sortida de la UE, per molt que això impliqués la celebració d'un nou referèndum.



Però la figura del seu líder tampoc hauria remat a favor. Guanyar unes eleccions, o fins i tot aconseguir un bon resultat, amb un candidat sense carisma -encara avui segueix apareixent per darrere de Theresa May a les llistes de popularitat- sembla un repte difícil de superar, per molt que ell s'hagi esforçat per canviar aquesta idea. De fet, per a molts en les seves files això no ha estat una sorpresa. Un dels seus candidats, Ian Murphy, tuitejava després de conèixer-se els primers sondejos que presagiaven aquesta derrota: "el meu equip i jo hem trucat a 11.000 portes i totes parlaven de Corbyn. No Brexit sinó Corbyn; i porto anys dient això ", assegurava.

I a Brussel·les respiren alleujats



A les seus de les institucions europees, on estaven molt pendents del que passés a Londres, a aquesta hora respiren alleujats. A Brussel·les els interessava que el resultat electoral deixés un Parlament amb majoria suficient per poder legislar amb comoditat sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Que posés fi a la incertesa i el bloqueig que ja ha obligat a retardar el procés nou mesos més enllà del previst.



Amb Johnson al front d'aquest govern en majoria, la sortida del Regne Unit de la UE es preveu més senzilla, atès que aquest ja va aconseguir un acord de sortida amb les seves responsable que, de fet, ja va superar una primera votació a Westminster i ara no hauria de tenir problemes per concloure la seva tramitació parlamentària.

Una altra cosa seran les negociacions que hauran de dur-se a terme durant el període de transició -que hauria de concloure al desembre de 2020 i que no només faran plenament efectiva la sortida sinó que establiran els termes de la futura relació entre tots dos territoris.