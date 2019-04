La coalició d'esquerres En Comú Podem (ECP), integrada pels comuns, Podem, Equo, ICV i EUiA, ha passat de ser primera a tercera força a Catalunya en les eleccions generals d'aquest diumenge, en les quals ha perdut 244.827 vots i cinc diputats respecte a les últimes del 2016.



Tot i així, previsiblement, els Comuns hauran de jugar un important paper en les negociacions que el PSOE i Podem iniciaran aviat sobre la formació del pròxim Govern espanyol. Pablo Iglesias ha reconegut aquest mateix diumenge que ha mantingut una conversa amb Pedro Sánchez en la qual, a més de felicitar-lo pel resultat electoral, li ha plantejat la seva "voluntat de treballar per un Govern de coalició d'esquerres" i ha assegurat que han quedat a "parlar i a mantenir una reunió aviat".

"Amb Rivera no"

De fet, Pedro Sánchez ha escoltat durant la nit de diumenge, reiteradament, a les portes de la seu del seu partit, al carrer Ferraz de Madrid, el clam dels seus companys de formació que cridaven insistentement "Amb Rivera no".



"Crec que ha quedat prou clar", ha dit el líder del PSOE als seus seguidors.



Si Sánchez no negocia amb Rivera no li queden massa alternatives, i si ho fa amb Podem haurà de buscar el suport d'alguna força complementària per aconseguir, si més no el suport de 176 diputats. Haurà d'intentar dialogar amb dirigents independentistes.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha assenyalat que aquesta negociació "portarà molt temps" pel que ha demanat "paciència" i que s'assumeixi que "les reunions per a formar govern requereixen de certa discreció".

De 12 a 7 diputats

ECP ha obtingut set diputats amb 608.275 vots (14,89%), enfront dels 853.102 suports (24,53%) que va rebre en les anteriors generals, quan es va imposar com a primera força a Catalunya amb 12 diputats.



Tres dels cinc diputats perduts han estat en la demarcació de Barcelona, on han donat suport a la formació habitada 493.570 persones (16,36%) enfront de les 694.315 de 2016, passant de nou a sis diputats a la província, en la qual el PSC ha pujat quatre escons i ERC, tres.

A Girona província, Podem s'ha quedat sense representació, en perdre un diputat i 16.826 vots: en aquestes eleccions s'ha situat com a quarta força amb 36.451 vots (9,70%), enfront dels 53.277 (17,31%) de 2016, quan va quedar en tercer lloc.



En la demarcació de Tarragona, el partit ha passat de ser primera força a cinquena, amb 49.658 vots (12,18%) enfront dels 75.328 (21,86%) dels anteriors comicis, encara que ha mantingut un diputat.



ECP ha perdut un diputat a la província de Lleida, on ha rebut 17.784 vots (8,28%), passant a ser cinquena força, mentre que en 2016 va obtenir 30.182 vots (16,66%) i un diputat, quedant com tercer partit.

El paper de Jaume Asens

Pablo Iglesias, ha plantejat reiteradament la voluntat de governar conjuntament amb el PSOE, una idea en la qual ha abundat tot sovint el cap de llista per Barcelona, Jaume Asens.



Aquest dirigent, que fins ara formava part del cercle de confiança d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona, havia demanat el vot pel Comuns com el de la garantia de diàleg entre Catalunya i la resta d'Espanya.



Asens no s'ha volgut pronunciar aquest diumenge sobre la seva participació com a ministre en el futur Govern espanyol, però al llarg de la campanya ha proposat, com a "solució a l'actual bloqueig que pateix Catalunya", la creació d'una taula de diàleg entre els partits catalans per consensuar una llei de claredat per a un referèndum acordat sobre el futur de Catalunya, blindar la immersió lingüística i una hisenda pròpia fora del règim comú.