No és cap sorpresa que la gran burgesia catalana vota formacions de dretes i clarament contràries a la independència de Catalunya. I les eleccions d'aquest diumenge ho han tornat a demostrar de manera flagrant. Els tres partits estatals de dretes o extrema dreta, és a dir, PP, Cs i Vox, van sumar el 21,3% dels vots a la ciutat de Barcelona, un percentatge que es va disparar als barris de major renda de la ciutat. A Pedralbes, el barri més ric de la capital -segons l'informe de la distribució territorial de la renda familiar disponible- els tres partits van acaparar el 48,2% dels vots, és a dir, clarament més del doble que la seva mitjana a la ciutat. De fet, tots hi obtenen el seu millor resultat. L'ultradretà Vox va rebre-hi el 9,5% dels vots (3,4% de mitjana a Barcelona), el PP el 15,8% (per una mitjana de 6,9%) i Cs, que va guanyar-hi, el 22,9%, gairebé el doble que la seva mitjana (11,7).



La situació es repeteix a les Tres Torres (segon barri amb major renda), Sant Gervasi – Galvany (quart) i Sant Gervasi – la Bonanova (cinquè) i d'una manera molt més matisada a Sarrià. En concret, a les Tres Torres sumen el 44,4% dels vots -Cs, el 22,6%, PP, el 14,0% i Vox, el 7,8%-, segons l'informe electoral presentat pel Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament. A Sant Gervasi – Galvany, arriben a una suma del 37,4%, mentre que a Sant Gervasi – la Bonanova al 36,9%. En els dos casos, la millora és realment important en el cas de Cs, ja que hi supera el 19%. A Sarrià, en canvi, les tres dretes acumulen el 28,6% dels sufragis, és a dir, 7,3 punts més que la seva mitjana barcelonina. Qui més hi millora és Vox, amb el 5,2%, és a dir, més d'un 50% per sobre del seu nivell habitual.

Si el focus el posem en els cinc barris de menor renda -Ciutat Meridiana, la Marina del Prat Vermell, Vallbona, Torre Baró i la Trinitat Vella- la realitat és que el conjunt de les dretes espanyoles també hi obtenen resultats per damunt de la seva mitjana a Barcelona, però d'una manera molt menys important. On més sumen és a Torre Baró, amb el 26,3% del total, i on menys a Vallbona, amb el 22,6%. Vox obté un resultat molt important a Torre Baró, amb el 7,9%, mentre que el PP l'obté a Vallbona (7,3%) i Cs és molt competitiu a la Marina del Prat Vermell, amb el 17,3%.



Pel que fa a la resta de partits, ERC, que per primer cop s'imposa a la capital des de la II República, obté els millors resultats a Poble Nou, amb el 30,5% dels sufragis, només set punts de la seva mitjana a la ciutat. La formació té un vot força homogeni a nivell territorial i també destaca a Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, Sants o Vila de Gràcia. El PSC obté puntes molt destacades a Ciutat Meridiana (41,2%), Torre Baró (37,5%) i Trinitat Vella (36,7%), molt per damunt de la seva mitjana del 22,8. En Comú Podem destaca a La Clota (29,4), Vallbona (24,8) i la Marina del Prat Vermell (24,4), mentre que Junts per Catalunya ho fa a barris com Sarrià (20,2), Vallvidrera (18,8) o el Putxet (18,3).