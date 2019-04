Els vots dels diputats d'ERC i del PdeCAT van ser cabdals perquè Pedro Sánchez tombés Mariano Rajoy a través d'una moció de censura, però en plena campanya electoral per als comicis el 28 d'abril tant uns com altres semblen interessats a marcar distàncies. I si hi ha un element que allunya les formacions independentistes del PSOE és la defensa del dret a l'autodeterminació de Catalunya. Per als primers, el seu reconeixement és fonamental per donar suport a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol -si bé ni republicans ni postconvergents tanquen del tot la porta a votar-lo-, mentre que els socialistes no en volen sentir ni a parlar.



Fa uns dies, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, va assegurar que no hi hauria "mai" un "referèndum d'autodeterminació" per a Catalunya mentre governi el PSOE. Aquest dimarts, en un acte a Sant Adrià de Besòs, Batet ha afegit adreçant-se a ERC que posar damunt la taula referèndum d'aquest tipus en una hipotètica negociació d'investidura és "negar al diàleg". Les paraules de la també cap de llista del PSC per a les eleccions espanyoles arriben hores després que diverses informacions hagin assegurat que el PSOE descartaria comptar amb els vots d'Esquerra per investir Sánchez i que, en el cas que aquests fossin necessaris, abans optarien per anar a unes noves eleccions.

Pel que fa a ERC, el número 6 de la llista per Barcelona, Gerard Gómez del Moral, ha assegurat en un debat a Vilaweb que Sánchez "ens ha descartat" com a hipotètics aliats, per afegir que en qualsevol cas no donaran "un xec en blanc a ningú". Segons el candidat, actualment diputat al Parlament, els escons republicans al Congrés han de servir per "defensar" l'autodeterminació i posar punt final a la "repressió" que pateix Catalunya. En un acte a Barcelona, la número tres de la candidatura, Carolina Telechea, ha afegit que Esquerra no pensa renunciar "mai" al seu projecte polític, el que ara mateix inclou el referèndum.



En tot cas, el president del partit i cap de llista, Oriol Junqueras, va deixar clar fa uns dies en una carta a la militància que "ningú hauria de cometre l'error de fixar línies vermelles" al PSOE, de la mateixa manera que el número dos, Gabriel Rufián va insistir en què no hi havia d'haver "condicions 'sine qua non' per a la investidura de Sánchez".

La número dos de JxCat, Laura Borràs, ha declarat al debat a Vilaweb que tenen "155 raons" per no donar suport a Sánchez, en referència a l'aval del PSOE a l'aplicació de l'article 155 contra les institucions catalanes. Més contundent ha estat la també candidat Miriam Nogueras, per a qui el PSOE ha demostrat amb els anys "que no s'hi pot negociar". "Si l'Estat s'avé a fer un referèndum, és evident que aplaudirem i posarem les paperetes. Però la certesa és que el PSOE ja va dir que Catalunya mai serà independent, que no farà un referèndum i que no negociarà amb independentistes", ha afegit. Els missatges d'uns i altres són prou contundents, però alhora estem en campanya electoral. Dies de promeses que no sempre es compleixen. Ni de lluny.