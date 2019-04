Podemos té per davant el repte d’aturar la tendència a la baixa que totes les enquestes li vaticinen a les properes eleccions estatals del 28 d’abril. Amb una mitjana als sondejos més recents que voregen els 30 diputats, Podemos necessita immediatament un revulsiu que engresqui les seves bases i aturi la sagnia de vots cap al PSOE. La fórmula assajada aquest dissabte a l'Hospitalet de Llobregat sembla passar per sacsejar les cloaques de l’Estat i l’anomenat cas Villarejo.



De fet, l’escàndol de l’espionatge a Pablo Iglesias li pot funcionar al partit per una doble via: per una banda, posa Podemos al centre del debat polític i obliga els altres partits polítics a parlar d’aquest cas. I per l’altra, en tant que víctimes de l’espionatge, els ajuda a crear un relat d’èpica i desperta les seves bases: “Queda molt per netejar i serà el primer que farem nosaltres”, ha assegurat Iglesias, qui s’ha mostrat escandalitzat per la tèbia posició del PSOE: “Com és que no passa res, si acaba de dimitir el director d’Informació Nacional?”, en referència a Alberto Pozas.



Iglesias ha atacat durament Eduardo Inda i Ok Diario, qualificant-los de ser “una màquina de mentir”. I s’ha preguntat qui els està protegint: “Com pot ser que tinguin finestres periodístiques, mentre centenars de periodistes honrats no tenen aquests altaveus?”. El líder de Podemos, de fet, ha carregat contra Mediaset i Atresmedia per monopolitzar, entre tan sols dues empreses, una immensa part de l’audiència televisiva. Igualment contundent ha estat el cap de cartell d'En Comú Podem per a les eleccions del 28-A, Jaume Asens, qui ha acusat el PSOE d’inacció davant els individus que han protagonitzat la guerra bruta contra Podemos. “Li demano al PSOE: Ens pren per idiotes? Nosaltres som la garantia per portar aquests policies i aquests periodistes als tribunals. Bé, a uns policies i periodistes que no són ni una cosa ni l’altra, que no són més que mercenaris".

Objectiu: tornar al Podemos primigeni



L’assaig de campanya d’avui també ha posat en pràctica un intent de retorn al Podemos primigeni, al Pablo Iglesias emergent, al discurs centrat en habitatge i els bancs, al Podemos dels cinc flamants eurodiputats en la seva estrena electoral, el 2014. I això passa per atacar i atacar el PSOE, qui ha rebut avui els principals dards dels participants al míting d’En Comú Podem celebrat a L’Hospitalet, la segona ciutat de Catalunya. Asens ha assegurat que “Pedro Sánchez no és de fiar, perquè canvia d'opinió”. I ha afegit que el líder socialista es tenyeix de taronja quan pacta amb Ciudadanos i regala la sobirania als bancs, mentre que es tenyeix de lila i “es posa estupendo” quan ho fa amb Podemos. Per això, ha interpel·lat directament les socialistes. I més concretament els socialistes “de bon cor”, als quals Asens ha recordat que si voten el PSOE, el seu vot servirà per fer vicepresident a Albert Rivera.



Resulta evident que la galàxia dels Comuns (des de l’entorn de Colau, Podemos, ICV, EUiA) necessita pescar vots entre l’electorat socialista. O millor dit, taponar la sagnia de vots que estan marxant cap als socialistes (en part desencantats de Podemos i en part atrets per la idea del vot útil per aturar el retorn del PP a La Moncloa). Per això Asens ha insistit en adreçar-se a aquests votants: “Els socialistes de veritat defensen la seva gent, no pas els bancs ni les empreses de l’Ibex 35”. Finalment, i en clau catalana, ha acusat Pedro Sánchez d’haver estat “l’ajuda indispensable” per tal que Rajoy pogués aprovar el 155 i fos president de facto de Catalunya.

Aquesta és la gràcia de les campanyes electorals: els partits d’esquerres no critiquen els de dretes (i viceversa), sinó que es critiquen entre ells. Com ha passat aquesta setmana entre Cayetana Álvarez de Toledo i Inés Arrimadas, protagonitzant un vibrant duel pel vot espanyolista a Catalunya.



Això va de guanyar vots entre els partits propers. Per això l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha estat contundent en la crítica als socialistes: “Pedro Sánchez ens ha fallat. Li vam demanar que regulés el preu de l’habitatge i va acceptar. Però a l’hora de la veritat, no ha fet res”, ha assegurat, centrant el seu discurs en el tema estrella de la formació morada: l’habitatge. L’alcaldessa ha contraposat aquesta inacció amb una de les mesures de més impacte de l’Ajuntament de Barcelona en aquesta legislatura: l’obligatorietat als promotors de reservar el 30% dels habitatges a protecció social.



Finalment, la diputada barcelonina al Congrés Lucía Martin també ha repartit brega contra els socialistes. “M’he passat mesos negociant amb ells els pressupostos i us puc dir que ha estat una vergonya, perquè ho han incomplert tot”.

Una caiguda de vots als feus perifèrics



La hipotètica reducció a la meitat dels diputats que les enquestes vaticinen (situant-se en torn als 35 escons) es produeix també als feus podemites, que són les comunitats perifèriques: a Catalunya el CEO conegut ahir els situa en entre 7 i 9 escons (venien de 12), tot i que altres enquestes els han situat en fins a quatre escons. A les Illes Balears no està clar que mantinguin la representació. Al País Valencià han trencat amb Compromís (al que les enquestes situen en solitari amb entre 4 i 5 escons), de forma que el Podem valencià té un nou competidor. Així mateix, un sondeig del Govern Basc també els pronostica perdre 3 dels 6 escons assolits el 2016 al País Basc, mentre que a Navarra (amb menys diputats en joc) també podrien perdre la meitat dels vots.