El diàleg entre el Govern espanyol i els partits partidaris de buscar una sortida política al conflicte polític català -tots, encara que amb matisos diversos, menys el fallit trident de dretes de PP, Cs i Vox- guanya opcions de reprendre's després dels resultats de les eleccions estatals de diumenge. Òbviament, els objectius d'un i altres són discrepants, però les veus que aposten per reactivar les converses han augmentat des de diumenge a la nit i provenen del PSC i els Comuns, però també d'ERC -el gran guanyador dels comicis a Catalunya- i JxCat.



L'últim exemple l'ha donat aquest dimarts la consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, que també és dirigent de JxCat. En la compareixença posterior al consell executiu, Budó ha cridat a "restablir" el diàleg amb el Govern espanyol per resoldre el conflicte. Segons ella, "Catalunya i Espanya no es poden governar d'esquenes" i ha afegit que el Govern de Torra espera "seure a la taula per parlar de tot el que calgui, sense condicions per cap de les dues parts".

Hores abans, i en declaracions a Rac 1, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha manifestat que els resultats de diumenge són un "aval" al diàleg, si bé alhora no s'ha mostrat partidari que el PSOE busqui el suport d'ERC per aconseguir la investidura de Pedro Sánchez. Iceta, però, sí que fa molt de temps que defensa una via dialogada per abordar el conflicte, a diferència d'alguns barons territorials del PSOE. Això sí, sempre limitada a la Constitució i sense acceptar un referèndum d'autodeterminació, com vol la major part de la societat catalana.



Després de conèixer els resultats, alguns dirigents del PSOE també han fet declaracions en la línia de reprendre properament el diàleg amb la Generalitat. Pel que fa a la configuració de l'executiu, Iceta es decanta per un model com el de Portugal, és a dir, del PSOE en solitari amb suports externs -des de l'esquerra- que en garanteixin l'estabilitat.

Pel que fa a ERC, els republicans també defensen la necessitat d'obrir una "taula de negociació" amb el govern espanyol on es pugui "parlar de tot". Tot i que el PSOE ha insistit que no pensa negociar la investidura de Sánchez, sí que sembla factible que els republicans facin algun tipus de gest que també sigui valorat pels socialistes espanyols, conscients que el 28-A dona una nova força a ERC i els catalans han avalat la via més pragmàtica d'Oriol Junqueras, que aposta pel referèndum però sense fixar línies vermelles.



Finalment, En Comú Podem ja ha manifestat la seva voluntat que el PSOE aposti per un govern amb Unidas Podemos i les confluències, que entre d'altres qüestions abordi un diàleg real per a Catalunya a la recerca d'una solució política al conflicte. Aquest dimarts, la líder de l'espai i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hi ha insistit i ha demanat un govern progressista amb "la majoria més àmplia possible per permetre quatre anys de polítiques progressistes i obrir un diàleg amb Catalunya".