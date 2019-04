Com cada campanya electoral, els partits han presentat els seus vídeos amb la intenció de conquerir per la via emocional als votants indecisos. Segons el CIS, la xifra dels que dubten és una de les més altes dels últims temps. Tot i que el vídeo del PACMA ha estat el que més èxit ha tingut en xarxes, hi ha altres que han generat moltes respostes, ja sigui pel seu enfocament o per les seves conclusions.



No obstant això, alguns partits han aprofitat el seu vídeo per explicar mitges veritats, dades que no concorden amb informes internacionals o fins i tot la definició de certs conceptes.

L'estil més particular és el que aporta el PSOE. El partit en el Govern estatal va publicar un vídeo en blanc i negre on amb prou feines apareix Pedro Sánchez. A més, la gravació es presenta en diversos idiomes, enviant així un missatge de projecció internacional de la marca Espanya.



Per combatre el discurs espanyolista de la dreta, els socialistes elaboren un espot en el qual recullen les coses positives d'Espanya: el país més segur del món perquè les dones vagin soles, protecció de salvament marítim, moviments feministes, el plurilingüisme... , encara que també hi ha dades controvertides.

El vídeo presenta Espanya com el país amb major esperança de vida, encara que la OMS va publicar la setmana passada que és el tercer, per darrere de Suïssa i el Japó. El mateix passa amb la producció d'energia eòlica. El PSOE col·loca Espanya com el país més productor, encara que hi ha estudis que el col·loquen en quarta posició, amb els EUA al capdavant.

Ciutadans i els nens



El vídeo electoral de Ciutadans, titulat '¡Vamos!' -que recorda al crit de Nadal, així com a una arenga esportiva-, tot just arriba al minut. En ell, apel·len a la mobilització a les urnes per deixar de queixar-se, encara que són els nens els que prenen la paraula. "Vamos, aixeca't, per deixar de queixar-te dels lladres i dels que no van amb Espanya", diu un dels joves, intentant mostrar tendresa. En els cinquanta segons de durada, les paraules que més es pronuncien són "vamos" i "Espanya".

Molt més precipitat que el vídeo del PSOE, és l'únic dels vídeos que utilitza nens per enviar el seu missatge electoral. L'ús d'infants no és fortuït, ja que el cinema els sol lligar a l'honestedat i transparència.



Aquest element va ser popularitzat per Frank Capra en la seva pel·lícula Cavaller sense espasa (1939), protagonitzada per James Stewart, llargmetratge on els nens fins i tot 'salven' el personatge principal en una ocasió, segons analitza José Vidal Pelaz a La crisi de la democràcia a Amèrica.

Podemos, amb veu en off d'Iglesias



L'espot electoral de Podemos és un dels que més presència dona al candidat a la Presidència. Pablo Iglesias narra durant gairebé tres minuts el que ha viscut Espanya en els últims deu anys: desil·lusió, mentides, austeritat, crueltat, desnonaments... L'arrencada, prenent a broma una frase d'Nicolas Sarkozy sobre moralitzar el capitalisme, és tota una declaració d'intencions.



Florentino Pérez, Rodrigo Rato, Eduardo Inda, Luis de Guindos ... moltes de les cares sobre les quals Podemos sol posar el focus apareixen a l'anunci.

No obstant això, a partir del minut i mig, el partit morat fa l'ullet a l'esperança: el 15M, el moviment feminista, l'ecologisme, les lluites sindicals, els pensionistes ... fins a la moció de censura a Mariano Rajoy. "La història no ens la dictaran des de dalt", assegura Iglesias mentre la música de fons creix per donar-li més emotivitat al seu discurs.

El PP, cada pla a Casado



El Partit Popular és el que més presència visual dona al seu candidat. Pablo Casado apareix en cada pla del vídeo, que ronda els dos minuts de durada. L'anunci comença amb la definició de "valor", al qual dona tres accepcions. Mentre que la primera sí que correspon al que recull la RAE, les altres dues que proposa el PP no apareixen a la web de la Reial Acadèmia.

La institució no entén "valor" com a sinònim de "coratge", encara que el partit de Casado, si. En la definició de "segur" -que també apareix a l'epot-, sí que són més fidels al que proposa l'Acadèmia.

PACMA, els més reeixits de la campanya



Si algú ha sabut remoure consciències, generar reaccions i conquistar el públic, ha estat el partit animalista, que aspira a entrar al Congrés dels Diputats.

Amb un atac directe i sense mitges tintes a la ultradreta, el PACMA posa de fons palmes i cops de tacons per criticar la tauromàquia, el masclisme i la xenofòbia. En tot just una setmana, el vídeo ha aconseguit rondar el mig milió de visites a YouTube. "Ets involució", diu el lema de la campanya, mentre se succeeixen imatges de toreros i polítics com Casado, Abascal i Aznar.