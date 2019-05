Finalment, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí podran encapçalar la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions europees. Així ho han decidit aquest dilluns al mati els jutjats del contenciós-administratiu número 9 i 21 de Madrid, que han seguit la doctrina marcada diumenge pel Tribunal Suprem. El primer, ha resolt els recursos de Puigdemont i Ponsatí, mentre que el segon ho ha fet amb el de Comín. A grans trets, el Tribunal Suprem va indicar que no existeix "causa d'inelegibilitat" en els tres polítics exiliats. L'alt tribunal, però, es va declarar no competent per resoldre la qüestió, si bé va ordenar als jutjats del contenciós-administratiu que resolguessin la qüestió immediatament.



D'aquesta manera, es tanca l'intent de veto de la Junta Electoral Central (JEC), que en una votació dividida va decidir excloure Puigdemont, Comín i Ponsatí de la llista de JxCat per a les europees del 26 de maig. L'organisme electoral va actuar a instància de les denúncies de Cs i PP i va comprar el seu argumentari, en el sentit que com a "fugats" de la Justícia els dirigents independentistes no tenien dret al sufragi passiu. L'argument, però, va ser inicialment qüestionat per la Fiscalia de Madrid, per a qui la decisió suposava vulnerar un dret fonamental.

Segons la Fiscalia, la llei no preveu cap condicionant ni restricció al sufragi passiu que no sigui la condemna per sentència ferma, un fet que no es dona en els tres dirigents. Els tres dirigents exiliats van ser rellevats temporalment per l'advocat Gonzalo Boye, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i la periodista Bea Talegón.

Un intent d'alterar el procés electoral



En una compareixença diumenge, el mateix Puigdemont va afirmar que "és impropi d'una democràcia haver d'estar lluitant pel que és obvi" i ja va donar gairebé per fet que Ponsatí, Comín i ell mateix serian definitivament candidats al Parlament Europeu. Va denunciar la decisió de la Junta Electoral com un "intent vergonyós d'alterar el procés electoral" i va instar la ciutadania no només a votar sinó a fer-ho en favor de les "opcions de qui defensa la democràcia i les llibertats elementals". Va reconèixer que en un determinat moment van arribar a pensar que la seva llista perillava.