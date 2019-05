La Fiscalia de Madrid ha demanat que s'estimi el recurs presentat per Carles Puigdemont, Antoni Comín i Clara Ponsatí contra la seva exclusió de la candidatura europea de Junts per Catalunya perquè considera que es vulnera "el dret fonamental de sufragi passiu" que tenen els polítics catalans exiliats. El Ministeri Públic ha presentat els seus arguments al jutjat del contenciós administratiu número 2 de Madrid, on Puigdemont, Comín i Ponsatí van recórrer la decisió de la Junta Electoral Central que els va deixar fora de la llista al Parlament Europeu, on ocupaven els tres primers llocs de la candidatura. D'entrada van ser substituïts per l'advocat Gonzalo Bayo, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i la periodista Bea Talegón.



La Junta Electoral Central, sense unanimitat, va estimar que la llista era una "burla" a la llei en pretendre concórrer als comicis malgrat estar "fugits" de la justícia espanyola; i va al·legar que els tres incomplien la normativa electoral en no ser residents de les localitats en què estan empadronats, quan la inscripció en el cens electoral és "un requisit indispensable" per exercir el dret al sufragi actiu i també al passiu.

Però per a la Fiscalia, aquesta interpretació restringeix el dret fonamental al sufragi passiu dels recurrents, quan la doctrina del Tribunal Constitucional "imposa el deure d'optar per la interpretació més favorable" a l'exercici dels drets fonamentals. El Ministeri Públic s'uneix així als vots particulars emesos per membres de la pròpia JEC i recorda que la llei no preveu cap condicionant ni restricció al sufragi passiu que no sigui la condemna per sentència ferma.



El cens electoral, continua, té com a missió acreditar que els votants ho són efectivament i ordenar l'exercici del dret de sufragi actiu, determinant on ha de votar cadascú per evitar duplicitats, però aquests "factors instrumentals, per contra, no tenen sentit en l'àmbit de l'exercici del sufragi passiu".

Clatellada a l'argumentació de la JEC

La JEC va al·legar que és "notori" que resideixen fora d'Espanya i que no s'han incorporat al cens de residents a l'estranger, però la Fiscalia recorda que "no hi ha cap norma jurídica vigent que impedeixi que puguin efectivament (intentar) votar a la mesa electoral que els assigna el cens".



"Sense perjudici, com és natural -afegeix-, que en intentar fer-ho i abans d'aconseguir-ho siguin detinguts com a conseqüència de la seva situació judicial de rebel·lia", i per tant, resulti "materialment impossible aquest exercici" del seu dret al vot. Rebutja la Fiscalia que la condició de processats dels tres polítics els impedeixi ser candidats i recorda que la JEC no ho va impedir a diversos dels acusats en el judici del Procés que han pogut concórrer a les eleccions generals del 28 d'abril.



I subratlla el dret a la presumpció d'innocència: "no es pot equiparar els condemnats per sentència judicial ferma amb els merament processats per un delicte". Amb aquests arguments, el Ministeri Públic considera que la resolució de la JEC "no és ajustada a dret", tot i que rebutja l'argument dels recurrents que tingui un caràcter polític o que aquest òrgan no sigui competent per adoptar decisions d'aquest tipus.