El cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions europees, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha explicat aquest dilluns que la seva intenció és agafar l'acta d'eurodiputat si és elegit el 26 de maig, el que implicarà deixar el seu escó al Parlament de Catalunya, de manera que no té "interès" a ser candidat en unes eventuals catalanes. Puigdemont no ha aclarit si vindrà a Espanya a recollir l'acta i s'ha limitat a preguntar si l'Estat respectarà "les regles del joc".



En roda de premsa de l'Agència Catalana de Notícies, ha assegurat que sempre ha defensat la restitució del Govern de l'1-O però que no depèn d'ell perquè l'Estat va fer "inviable" la seva investidura, i com a diputat suspès considera que no el poden paralitzar i ha de seguir defensant de manera activa els interessos de Catalunya. Segons Puigdemont, el seu pas pel Parlament Europeu no serà un estació d'enllaç amb la cambra catalana: "No tinc interès a ser candidat a unes eleccions al Parlament. M'agradaria recuperar la normalitat, però mentre estiguem a l'exili hem de fer la feina que vam dir. No vaig ser a l'exili per estar tancat a casa".

Sobre recollir l'acta d'eurodiputat a Espanya ha opinat que l'elecció farà que tingui una immunitat que l'habilitaria per completar els tràmits que recull la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg): "Això serà possible? ¿L'Estat respectarà les regles de joc de la UE? La pregunta ha de formular-se a les autoritats espanyoles". En cas d'aconseguir representació a la UE, Puigdemont ha explicat que s'integraran en un grup que defensi el dret a l'autodeterminació i el respecte als drets humans, "i això exclou alguns grups, com el grup liberal, que clarament s'ha mostrat hostil a l'autodeterminació, i obre la porta a altres "com l'Aliança Lliure Europea (ALE)", on ja hi ha ERC.



Les darreres enquestes que han aparegut sobre les europees, com el CIS o el CEO, pronostiquen que JxCat aconseguirà un eurodiputat. La formació es presenta en solitari i a Catalunya estaria disputant-se la victòria amb ERC i PSC. Sobre com pot afectar el cicle electoral a les relacions entre JxCat i ERC al si del Govern, Puigdemont ha assegurat que l'executiu català ha demostrat una "resiliència extraordinària" davant els que, al seu parer, li vaticinaven poca vida i volen que es convoquin eleccions anticipades a Catalunya.