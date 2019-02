El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, el jurista Gerardo Pisarello, es perfila com a cap de llista dels Comuns a les eleccions de diputats al Congrés del proper 28 d'abril.



Públic ha pogut confirmar que ell mateix es troba a l'espera del que puguin aprovar els diferents "espais formals" de decisió de l'àmbit dels Comuns. Catalunya en Comú, ICV... tenen sobre la taula el nom de Pisarello com a possible candidat, però encara ho han de debatre.

Semblava des de fa mesos que havia decidit enfocar el seu futur polític al Parlament Europeu, així ho indicaven alguns dels seus escrits fins i tot, però en les últimes hores el seu nom ha aparegut com "el més ben situat per encapçalar la candidatura de la formació d'Ada Colau" al Congrés dels Diputats. Així ho ha avançat Nació Digital , que gairebé ha assegurat la fermesa d'aquest propòsit.



Altres fonts dels Comuns han assenyalat a Públic que la convocatòria anticipada d'eleccions generals els ha obligat a replantejar el que tenien previst fins ara, però que la decisió definitiva l'haurien de prendre el òrgans executius pertinents.



Als espais formals de decisió de Catalunya en Comú, els sectors més propers a l'alcaldessa hauran de buscar el vist-i-plau dels dirigents d'ICV, i més en concret, dels sectors més reticents al sobiranisme català, agrupats al corrent de Comuns federalistes.

Advertència sobre el PSOE i la possible aliança amb Cs

Aquest mateix dilluns, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha qualificat l'espai polític d'Units Podem i les seves confluències com a "garantia de canvi", alhora que assenyalava "la part del PSOE", identificada amb la figura de Susana Díaz, que prefereix un futur Govern en aliança amb Cs.



Mena ha afirmat que aquest sector sempre s'uneix a la deriva de fer campanya contra Catalunya" i ha assenyalat en aquest sentit tres possibles escenaris després de les generals: "Un Govern de la dreta amb la ultradreta", en al·lusió a PP, Cs i Vox; un Executiu acordat entre socialistes i Cs, o "un Govern de progrés" conformat per Units Podem i el PSOE, en el qual caldria veure quina és la força més votada.

Mena ha considerat així mateix que l'actual aliança entre Units Podem i les confluències i el Govern presidit per Pedro Sánchez ha demostrat "els límits del PSOE", que "no vol democratitzar" el poder econòmic ni la cúpula del poder judicial i "no voler atacar a la monarquia".



Mena ha advertit que si el PSOE acaba governant al costat de Cs el model d'immersió lingüística a Catalunya "estarà en perill".