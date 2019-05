A set dies de passar per les urnes, les últimes enquestes publicades pronostiquen una batalla molt ajustada a Barcelona entre la candidatura que encapçala Ada Colau (Bcomú) i la d'Ernest Maragall (ERC), amb un lleuger avantatge per al segon. Conscient d'això, la formació de l'alcaldessa toca a arravatament i intenta mobilitzar al màxim als votants dels barris populars, aquells en els quals fonamentar el seu triomf de 2015. Amb la companyia dels líders de Podemos i Izquierda Unida, Pablo Iglesias i Alberto Garzón, Colau ha demanat el vot aquest diumenge en un acte al barri del Carmel perquè "el que està en joc és que segueixin les polítiques valentes i de canvi". "Som l'única garantia d'un govern progressista", ha proclamat la candidata de Barcelona en Comú.



Com en el que portem de campanya, Colau ha marcat perfil social i d'esquerres en el seu discurs, per mostrar les diferències entre el seu projecte i els d'ERC i PSC -les altres formacions que, molt probablement, completaran el podi municipal-. Segons ella, només quatre anys més de govern de Bcomú permetran continuar amb polítiques que suposen "enfrontar-se" als "lobbies", cosa que considera que ni Maragall (ERC) ni Collboni (PSC) faran. "Maragall va estar al govern durant dècades [com a regidor del PSC] i mai es va atrevir a enfrontar-se als poders", ha subratllat.



La creació de l'elèctrica pública -BCN energia-, la decisió d'obligar els privats a reservar el 30% de cada nova promoció immobiliària a habitatge assequible, les multes a fons voltors, la persecució del frau fiscal dels "que més tenen ", l'aposta per aconseguir una gestió pública de l'aigua o la voluntat de crear una funerària pública són alguns dels exemples de les "polítiques valentes" que, segons el relat de Bcomú, estan en joc en funció del que passi diumenge. "Amb la nostra arribada al poder, les regles del joc han canviat i ho han fet per sempre", ha afirmat la candidata, que jugava a casa, en un barri que el 2015 li va donar gairebé el 35% dels vots -deu punts per sobre de la seva mitjana a la ciutat-, el doble que la segona força, que va ser el PSC.



Conscient que l'època de les majories absolutes és història, Colau ha interpel·lat PSC i ERC perquè aclareixin amb qui pactarien, ja que fins ara "som els únics que hem dit que volem governar només amb forces d'esquerres". "Això pot anar de molt pocs vots i depèn de qui guanyi, Barcelona seguirà tenint a una alcaldessa o tornarà a tenir un alcalde, això va entre jo i Maragall i per això és fonamental que els barris es mobilitzin", ha insistit. "El 26 de maig està en joc tornar a la vella política o continuar amb quatre anys més d'una política valenta que ha demostrat que efectivament sí que es pot governar amb la gent i per a la gent", ha tancat Colau.

Iglesias: "Colau demostra que la política serveix per canviar les coses"



Tant Pablo Iglesias com Alberto Garzón han posat l'accent en què el govern de Bcomú suposa, justament, no cedir als interessos dels més poderosos. El secretari general de Podemos ha començat la seva intervenció comentant l'article que va publicar ahir Jordi Évole a La Vanguardia - "Colau i els prínceps destronats"-, per proclamar que l'alcaldessa "desperta odi entre els que han manat sempre a Barcelona perquè no s'ha venut". "I creieu-me, no vendre's té moltíssim mèrit, perquè tota l'estructura de poder està feta perquè et venguis. (...) No suporten d'Ada Colau que no s'ha oblidat mai de a qui representa ni d'on ve", ha insistit Iglesias, que ha assegurat als assistents que "teniu un tresor preciós que heu de conservar".



Iglesias ha afegit que l'exemple del govern de Colau "ens omple d'energia per negociar un govern [a l'estat] i demostra que algunes coses sí que es poden canviar i que es pot treballar per a la gent humil d'aquest país". "Si la política no servís per canviar les coses, les grans empreses no comprarien a polítics per als seus consells d'administració perquè representin els seus interessos", ha reblat.



Garzón, per la seva banda, ha demanat una empenta per "aconseguir tots els vots possibles per revalidar l'alcaldia, els necessitem". El coordinador federal d'IU considera que Colau "representa un projecte polític purament democràtic, que s'expressa en la seva rendició de comptes, i en la baixada als barris [a explicar-se]" i en posar al centre qüestions com "tenir accés a un habitatge, a una feina i als serveis públics ". En la seva opinió, l'alcaldessa simbolitza la lluita per "revertir" les "reformes laborals, les privatitzacions i les retallades acumulades durant l'última dècada".