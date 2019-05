Hi ha, entre aquells que la coneixen per dins, qui diu que a la CUP de Barcelona es viuen més psicodrames que a una comuna del 68 francès. Els cupaires no ho tenen certament fàcil per moltes coses, internes i externes, però en aquests comicis aspiren a obrir-se un forat en aquest pols entre Ada Colau i Ernest Maragall que s’han convertit les eleccions municipals a Barcelona. "Si en traiem, en traurem dos", comentava un pessimista fa uns dies en veu baixa. D’altres, però, la majoria, de fet, esperen una remuntada a les enquestes la propera setmana i mantenir, així, els tres regidors per seguir esperonant a qui sigui l’alcalde i no s’abandoni un projecte d’esquerres de transformació de la ciutat, sinó que s’hi aprofundeixi.



L’acte central de campanya, celebrat aquest diumenge al Poble Sec, ha començat amb un espot on la candidata de la CUP-Capgirem Barcelona, Anna Saliente, s’enfronta a la personificació de la "Marca Barcelona" per recriminar-li l’aspecte més comercial de la ciutat. Ha estat el primer de diversos vídeos exposant els problemes del municipi per barris i allò que han fet els militants de la CUP a Barcelona per denunciar-ho, com ara la presència d’amiant o el turisme massiu, per al qual la formació proposa una política de decreixement i la dissolució del consorci de turisme.

Jordi Magrinyà, número dos de la llista, ha estat el primer en sortir a l’escenari. Ha criticat una campanya molt centrada en el tema de la "seguretat", davant del qual es demana sempre "més policia", així com els "límits" que s’ha autoimposat Barcelona en Comú (BeC) per portar a terme canvis des de l’Ajuntament, resultat, ha dit, de l’èxit "del sistema" per "disciplinar" les forces polítiques. "Amb pas ferm", ha continuat, la CUP seguirà amb la tasca iniciada la passada legislatura, i en aquest sentit ha recordat les paraules de l’exregidor de la CUP Josep Garganté, qui va assegurar que "si desapareguessin els 41 regidors, l’Ajuntament seguiria funcionant". Per això ha insistit en la demanda de descentralitzar l’administració cap als barris. La força de la CUP, ha destacat Magrinyà en el seu parlament, són "els seus militants, als barris", i ha promès mantenir el "compromís" de la formació pel canvi.

Una estratègia per tenir peu al carrer i un altre a les institucions



A la Plaça Navas s’han donat trobada tots els candidats, barri per barri, de la CUP-Capgirem Barcelona. També l’exdiputada al Parlament Anna Gabriel ha estat present a l’acte a través d’un vídeo en el que demana el vot per a les candidatures municipals de la CUP, que ha estat seguit per una interpretació musical de la cantautora veneçolana Cecilia Todd, qui ha expressat la seva solidaritat amb el govern bolivarià.



L’acte ha acabat amb les intervencions de Natàlia Sànchez, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, i, evidentment, Anna Saliente. La candidata de la CUP-Capgirem Barcelona ha iniciat el seu parlament solidaritzant-se amb el moviment estudiantil, recordant als que han marxat a l’estranger per la crisi o han marxat a la perifèria de la ciutat per culpa de la pujada dels lloguers. Saliente també ha rememorat la jornada de l’1-O, una "inspiració" pel seu caràcter de mobilització popular, i "que ens va acostar amb la ruptura amb el règim del 78". La CUP-Capgirem Barcelona serà, ha dit, la garantia que hi hagi "una estratègia conjunta" entre els partits, les institucions i el carrer, "com a l’u d’octubre". Recordant la coincidència amb les eleccions al Parlament Europeu, també ha demanat "trencar la Unió Europea".



En el capítol de propostes, Saliente ha assenyalat que la seva formació ha enviat una carta d’onze punts a la resta de partits sobiranistes per demanar-los que deixin clara la seva posició. "No tolerarem", ha assegurat, "la complicitat amb l’estat opressor". "Volem que Barcelona sumi en la construcció dels Països Catalans", ha afirmat Saliente al destacar la visita que els cupaires van fer als seus companys de Palma.

Ha avançat que la propera setmana la CUP-Capgirem Barcelona presentarà quatre paquets de mesures per a la ciutat: contra els problemes per accedir a l’habitatge, contra la pol·lució, per un decreixement turístic (l’objectiu és reduir en un 50% el volum de turistes per a l’any 2030) i per un decret de municipalitzacions de serveis que serveixi per revertir les privatitzacions. "La CUP ha estat imprescindible per a empènyer cap a l’esquerra", ha subratllat. Saliente ha acabat la seva intervenció solidaritzant-se amb la Veneçuela chavista "davant l’imperi ianqui" i "el poble palestí i la seva resistència contra l’estat genocida d’Israel". "Us recordo la falsa neutralitat: Barcelona està agermanada amb Gaza, però també amb Tel Aviv", ha lamentat Saliente, que ha exigit al consistori "trencar l’agermanament amb Tel Aviv".



"ERC i Junts per Catalunya no són una eina útil per garantir drets socials i polítics, més aviat al contrari", ha dit al seu torn Sànchez, que ha centrat la seva intervenció, molt més enèrgica, en la situació política a escala nacional. La diputada de la CUP ha carregat contra "el govern de Quim Torra i Pere Aragonès" ja que "no ha impulsat cap crítica sobirana, ni en l’àmbit a l’autodeterminació ni en l’àmbit social", i ha afegit que fins i tot "no ha estat ni a l’alçada" d’un govern autonòmic.



Sànchez ha criticat durament que els partits al govern hagin repartit "més de 500 càrrecs de confiança": "Si volem tombar el règim del 78, també hem de tombar aquestes polítiques que ens recorden al pujolisme que ens ha portat fins aquí" i que ara "estan creant una nova elit política". Segons Sànchez, tant ERC com JxCat "estan protegint els seus interessos de partit". "La CUP és fonamental per garantir els drets polítics i socials davant la ineficàcia d’aquells que es diuen independentistes i republicans", ha subratllat.

"La CUP ha estat, la CUP hi és i la CUP hi serà" amb les seves candidatures "antifeixistes" i "rupturistes", ha afirmat la diputada al recordar la recent agressió d’un militant d’ultradreta a una carpa del partit a Manlleu. La CUP, ha continuat Sànchez, ha de formar part del "dic de contenció" de l’extrema dreta amb les seves polítiques socials, que només són possibles "amb l’acció combinada de les institucions amb l’activitat a peu de carrer". "Per això", ha conclòs, "és importantíssim que continuem sent fortes als ajuntaments". "Hi ha gent que ens diu 'apreteu, foteu canya', doncs jo us dic: voteu a la CUP", ha reblat.