A mesura que s'anuncien els noms de la llista amb la que Manuel Valls es presentarà a les eleccions municipals de Barcelona es posa de manifest que la "transversalitat" que l'exprimer ministre francès va prometre queda en no res. Coincidint amb el 8-M, Dia Internacional de la Dona, el candidat ha anunciat les números 2, 4 i 8 de la seva candidatura, dues de les quals són dirigents de Ciutadans, el partit amb el qual s'ha aliat Valls per intentar arribar a l'alcaldia de la capital catalana. L'altra és una antiga dirigent d'Unió, un partit radicalment allunyat del "progressisme" retòric que proclama un Valls que, des de fa molts anys, s'ha alineat amb les pràctiques i els discursos de la dreta.



La número dos de la candidatura serà Mari Luz Guilarte, diputada de Ciutadans al Parlament. Amb poca notorietat a la cambra catalana, Guilarte ha cursat estudis a l'escola de negocis Esade i també té formació en relacions internacionals. Amb experiència professional en el camp de les finances, el seu perfil encaixa de ple en la doctrina neoliberal que propugna el partit presidit per Albert Rivera. El número tres de la llista, com ja va anunciar-se fa uns dies, l'ocuparà l'exministre socialista i alcalde de l'Hospitalet de Llobregat entre 1994 i 2008, Celestino Corbacho.

"Rescatarem Barcelona de les urpes del populisme, que la lliura a l'independentisme", ha dit Guilarte en la presentació, després d'agrair la "confiança" a Valls. El discurs, per tant, combrega en la demagògia de manual que utilitza Cs. "Podem dir ben orgullosos que som exemples que el pacte entre diferents i els acords són possibles pel bé dels ciutadans", ha afegit Eva Parera, que anirà de número 4. Parera ha estat dirigent d'Unió Democràtica i sota les sigles de CiU va ser senadora.



Actualment milita a Units per Avançar, partit encapçalar per Ramon Espadaler que s'ha aliat amb el PSC al Parlament i també a les eleccions municipals de Barcelona. Per tot plegat, Parera ja ha anunciat que deixarà Units per Avançar. La número vuit de la llista serà Noemí Martín Peña, actual consellera del districte de Nou Barris per Cs.



A banda de representants del sector més ultranacionalista espanyol del PSC i d'antic militants d'un partit de dretes com Unió, Valls també s'ha aliat amb el partit neoliberal Lliures, encapçalat per Antoni Fernández Teixidó, durant anys diputat de CiU i representant insigne del sector negocis de la formació.