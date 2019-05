Més d'un any i mig després de ser empresonat, Oriol Junqueras ha retornat al seu poble, Sant Vicenç dels Horts. Ho ha fet durant uns minuts, per participar al míting central de campanya de Junts per Sant Vicenç, la candidatura amb la que el 2011 va arribar a l'alcaldia del municipi. Òbviament, el president d'ERC no hi era físicament, sinó que hi ha intervingut a través d'una videoconferència des del centre penitenciari de Soto del Real, on estava acompanyat de l'exconseller Raül Romeva. L'aparició dels dos presos polítics, quan l'acte ja feia uns minuts que havia arrencat -amb les intervencions de l'alcaldessa, Maite Aymerich, i l'alcaldable a Barcelona, Ernest Maragall-, ha generat la major ovació d'un acte que ha congregat unes 200 persones a la plaça Onze de setembre de la localitat del Baix Llobregat.



La presència de Junqueras, ni que fos telemàtica, ha tingut un aire de retrobament i, de fet, ha pogut veure -i saludar- a través de la pantalla els seus fills, Lluc i Joana, ha avisat als veïns que "tinc moltes històries per explicar-vos, però us haureu d'esperar a què torni, i quan ho faci que déu us agafi confessats, perquè començaré i no pararé en una bona temporada". A nivell polític, ha demanat "que no es perdi ni un vot" per mantenir Aymerich a l'alcaldia -ERC govern a Sant Vicenç des de fa vuit anys, en el que va ser una fita aleshores inèdita per a la formació en un municipi metropolità- i per imposar-se, també, a les eleccions europees, on ell mateix encapçala la candidatura.

Junqueras ha afirmat que tant ell com Romeva estan "contents", sense amagar que "estaríem millor aquí, amb vosaltres", mentre que l'exconseller i senador electe ha proclamat que "per més que la vulguin empresonar, la nostra convicció i la nostra aposta [per construir una República] segueix lliure i es manté ferma i ho serà més a partir del 26 de maig si guanyem a Barcelona, a Sant Vicenç dels Horts i a Europa". Romeva ha definit el líder d'ERC "com el millor ambaixador que pot tenir Sant Vicenç arreu del món, també a la presó, perquè no para mai de parlar-ne", i ha afegit que el municipi "s'ha convertit en una marca de referència a Catalunya". "És el model de país que nosaltres volem construir amb lògica republicana", ha afegit. Una població on, entre d'altres qüestions, l'independentisme sempre és clarament minoritari a les urnes al Parlament o al Congrés, però on governa des del 2011.

Maragall: "Jo segueixo sent socialista"



A l'inici de l'acte, Aymerich i Maragall han coincidit en la necessitat de treballar amb una lògica metropolitana i han coincidit en què és fonamental afrontar qüestions com l'accés a l'habitatge o la necessitat de sous dignes a Sant Vicenç i a la resta de municipis de l'àrea liderada per Barcelona i que reuneix a uns 3,5 milions de persones. L'alcaldable d'ERC a la capital ha posat èmfasi que, en certa manera, ell emula una fórmula ja explorada prèviament per la formació a la ciutat del Baix Llobregat, en el sentit d'aplegar sensibilitats àmplies que vagin més enllà de les sigles tradicionals del partit. "En molts sentits estem fent el mateix, estem intentant construir i sumar des d'una perspectiva de servei a la ciutadania. I estem sent capaços d'afegir gent d'altres tradicions, com jo mateix". Lluny de renegar del seu pas pel PSC, Maragall ha proclamat que "jo segueixo sent socialista, el que dubto és que els que se'n diuen ho segueixin sent".



El candidat barceloní ha insistit en la necessitat que els municipis metropolitans vagin més enllà de coordinar-se i ha reclamat que "hi hagi més democràcia a l'AMB", perquè "els ciutadans han de saber quines decisions s'hi prenen". En un acte amb un clar regust d'homenatge a Junqueras, Maragall ha recordat la passejada que va fer fa cinc anys per Sant Vicenç amb el líder republicà i la seva família i ha assegurat que "tinc moltes ganes de tornar-la a fer". "N'estic de tip de veure'ls a la presó, simbolitzen la vergonya de la repressió", ha proclamat quan ha acabat la connexió amb Romeva i Junqueras, en un acte en què Maragall ha tornat a destil·lar optimisme i s'ha mostrat convençut que el 26-M s'imposarà a les urnes i serà el proper alcalde de Barcelona, mentre que Maite Aymerich seguirà al front del govern de Sant Vicenç, el poble on Junqueras ha pogut retornar avui, ni que sigui telemàticament i per uns minuts.