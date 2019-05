Tot i que no l'únic, segurament el gran focus d'atenció de les eleccions municipals del proper 26 de maig a Catalunya serà el que passi a la capital, Barcelona. Amb unes enquestes que preveuen un frec a frec entre Barcelona en Comú i ERC i, alhora, dibuixen un PSC en ascens, el debat de candidats que s'ha fet aquest dijous a la Cadena Ser ha servit perquè l'alcaldessa i candidata dels Comuns, Ada Colau, aposti per un "acord estable d'esquerres" després dels comicis. En aquest sentit, Colau ha lamentat que l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, i el del PSC, Jaume Collboni, no aclareixin amb qui pactarien després de les eleccions municipals del 26 de maig.



Maragall no deixat clar amb qui pactaria, però sí que ha ressaltat que ERC concorre a les eleccions des de la centralitat i el republicanisme i que es trobarà en aquesta línia amb totes les forces que hi vulguin jugar, i ha afegit sobre Colau: "Espero que puguem conversar en aquest sentit" i avançar en un compromís real sobre llibertat i democràcia. Cal recordar que ERC va ser la força més votada a Barcelona en les eleccions espanyoles de diumenge amb més de 200.000 vots, per davant del PSC i d'En Comú Podem, que va baixar de la primera a la tercera posició.

Colau ha dit que sembla que Maragall prefereix pactar amb la candidatura de JxCat, liderada per l'exconseller empresonat Joaquim Forn, i amb Elsa Artadi com a número dos, i ha recordat que governen junts a la Generalitat, amb un executiu que Maragall ha defensat i que està ofegat per l'anterior aplicació del 155 i a nivell financer i normatiu, segons ell. Collboni ha replicat que va ser BComú qui va trencar l'acord de govern amb el PSC, arran del suport dels socialistes a l'aplicació del 155 contra Catalunya –un suport que ha justificat Collboni-. Colau li ha criticat per no aclarir si pactaria amb la candidatura de Ciutadans, encapçalda per l'exprimer ministre francès: "amb [Manuel] Valls farà el 155, no arreglarà els lloguers ni apujarà el salari mínim".



Valls ha advertit davant d'eventuals aliances: "Els pactes d'esquerra ens portarien una altra vegada a un tripartit", i ha demanat evitar acords amb els comuns pel seu balanç de mandat, i amb qui volen fer de Barcelona una palanca de l'independentisme, i apostar per un canvi que, segons ell, només pot aconseguir algú amb experiència en seguretat, en referència a ell mateix, que va ser ministeri d'Interior a França. Sobre el 155 i la situació a Catalunya, l'alcaldable del PP, Josep Bou, ha remarcat que aplicar la llei no és repressió, perquè una llei democràtica no pot reprimir, en les seves paraules. Artadi li ha replicat que "amb Franco també havia llei".

Els alcaldables han centrat part del debat en l'habitatge, assumpte sobre el qual Colau ha garantit: "Qui ens coneix, sap que ningú farà més que nosaltres per garantir l'habitatge a Barcelona", encara que ha rebut crítiques de la resta de candidats, també de Bou, que ha proposat convertir baixos d'edificis en habitatges.També han abordat la seguretat, i la cupaire Anna Saliente ha advertit d'un discurs d'alarmisme irresponsable i l'ha vinculat a l'extrema dreta.

Proposta de la CUP



D'altra banda, la CUP ha anunciat que portarà al ple municipal d'aquest divendres, el darrer del mandat, una proposició perquè BComú, JxCat, ERC i Barcelona És Capital es comprometin a recuperar la "Barcelona de l'1-O". La proposta demana que es posicionin i clarifiquin un compromís independentista i de recuperació de sobiranies. Així ho ha explicat la regidora Eulàlia Reguant en roda de premsa, on ha recordat que la setmana passada van enviar per carta la petició d'aquest compromís, però segons ella no van rebre cap resposta, i per aquest motiu han decidit presentar una proposició que s'hagi de votar per "aclarir els objectius polítics de les candidatures que es presenten a les eleccions municipals".