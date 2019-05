Desconegudes per a la majoria de la ciutadania i poc seguides mediàticament, les diputacions provincials són organismes molt poderosos a nivell econòmic, amb gran capacitat per prestar suport als ajuntaments i, perquè no dir-ho, per recol·locar com a assessors dirigents dels partits. Una de les conseqüències de les eleccions municipals del 26 de maig serà que en tres de les quatre diputacions catalanes JxCat perdrà la presidència que tenia l'antiga CiU durant el darrer mandat. Organismes d'elecció indirecta -els diputats provincials s'obtenen a partir dels resultats a les eleccions municipals-, l'espai postconvergent ha passat de ser el més representat a les quatre diputacions a ser-ho només a Girona, mentre que ERC ho ha passat a ser tant a Lleida com a Tarragona, mentre que empata amb el PSC a Barcelona.



Amb un pressupost de 955 milions d'euros enguany, la Diputació de Barcelona ha estat històricament un bastió de poder del PSC, que en va tenir la presidència entre el 1979 i el 2011, si bé els darrers vuit anys l'han governat càrrecs de CDC i el PdeCAT, com Salvador Esteve, Mercè Conesa o l'actual, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. Ara mateix, tant el PSC com ERC hi tenen 16 diputats provincials -en guanyen sis i cinc, respectivament-, mentre que JxCat cau de 14 a només set. Els Comuns en tenen cinc després de perdre'n dos, i Cs (4), PP (2) i Tot per Terrassa (1) completen el plenari, d'on ha quedat fora la CUP, que tenia tres representants. La majoria se situa en 26 diputats, de manera que l'independentisme no en té, com tampoc la suma entre Comuns i PSC, que se situa en 21.

A Girona -141 milions de pressupost-, JxCat perd la majoria -cau de 14 a 11 diputats-, però ho té fàcil per mantenir-se al capdavant, ja sigui amb el suport d'ERC -creix de vuit a nou- o de PSC -de tres a quatre-. La CUP té un diputat provincial, mentre que grups independents en sumen dos. A Tarragona -156 milions de pressupost- ERC ha fet el tomb amb 11 diputats és la principal formació, mentre que JxCat es queda amb vuit i el PSC amb set, mentre que Cs en té un. Si ERC governa serà històric, perquè sempre hi ha tingut la presidència l'antiga CDC. Ara bé, no seria la primera vegada que hi ha una aliança a l'ens provincial entre l'espai convergent i el PSC. Si això no passa, ERC presidirà la Diputació. Finalment, a Lleida els republicans també superen JxCat i se situen amb 11 diputats d'un total de 25. JxCat en té nou, el PSC, tres, i els Comuns, un. ERC va governar la Diputació de Lleida entre 2007 i 2011 gràcies a un pacte amb el PSC.