No tenen més remei. Passat el 26-M, Ada Colau i Ernest Maragall hauran de posar-se d'acord per governar Barcelona, ​​ja que la suma dels seus regidors respectius aconseguirà la majoria absoluta al consistor i no hi haurà cap altra combinació majoritària possible... en termes polítics. I el pacte serà especialment difícil perquè a l'aguda rivalitat entre tots dos s'hi afegirà, possiblement, un empat exacte de regidors.



Almenys, això és el que pronostiquen les estimacions de l'Observatori Continu per a Público elaborat pel gabinet demoscòpic Key Data en base a un desk research ponderat de totes les enquestes electorals aparegudes recentment, i especialment de les taules completes del CIS. Segons aquests càlculs, hi ha un empat tècnic entre les dues primeres formacions -Barcelona en Comú de Colau i Esquerra Republicana de Maragall- que haurà de resoldre's en aquesta última setmana de campanya.

Tal com es mostra en el gràfic que encapçala aquest article, en acabar el termini permès per publicar sondejos Key Data atorga un regidor més a ERC que a BComú, de manera que Maragall hauria de convertir-se en el pròxim alcalde de Barcelona. No obstant això, els seus analistes subratllen que "la distància que el separa de Barcelona en Comú és summament escassa i a la campanya li queda més d'una setmana [des del moment en què es van fer les últimes enquestes], de manera que la possibilitat de revalidar la alcaldia és una opció realista per a Colau".



Això queda clar en la següent taula completa d'estimacions, comparades amb els resultats de 2015, en què ERC avantatja BComú per menys de 10.000 vots (una diferència del 6%):

Colau i Maragall podrien obtenir els mateixos regidors



Està clar que aquesta exigu avantatge d'1,4 punts sobre els vots vàlids és poc més gran que el marge d'error del moment en què s'han fet els sondejos i podria ser fàcilment superat en aquesta recta final de campanya, sobretot amb el líder de Podemos, Pablo Iglesias emprant-se a fons en el seu suport a Colau, i amb Junts per Catalunya fent un últim esforç per capturar al mateix electorat independentista que ERC.



És a dir, BComú podria salvar el regidor que suposadament pedria -caient gairebé 20.000 vots respecte a 2015- o ERC podria no emportar-se l'últim regidor que se li atribueix en els sondejos. En ambdós casos, Colau i Maragall quedarien totalment igualats al consistori i es veurien obligats a pactar l'Alcaldia.



Després d'aquestes dues formacions, el PSC quedaria a només tres o quatre seients de distància, però no seria decisiu en cap cas. Les úniques majories absolutes possibles (21 regidors o més) serien les d'ERC + BComú o aquest mateix binomi més els socialistes, trio que superaria àmpliament la xifra necessària. Però un acord entre ERC i el PSC sembla més lluny que mai després del bloqueig d'Esquerra a Miquel Iceta per a la Presidència del Senat.



En resum, el consistori barceloní seria una corporació amb sis partits i una extrema fragmentació, de manera que cap partit superaria el 25% dels vots vàlids. En conseqüència, "els pactes estan sent una de les claus de la campanya de PSC i JxCat, ja que l'acord postelectoral més probable seria un govern d'ERC i BComú, que sumarien 21 dels 41 regidors, majoria absoluta que els permetria governar sense el PSC", expliquen els analistes de Key Data.

Segons aquestes estimacions, qualsevol altre pacte seria molt més complicat. No sumarien els partits independentistes per si sols, ja que JxC només aportaria 5 o 6 regidors, després d'una sever patacada electoral, en què perdria 86.000 sufragis i la meitat dels seus actuals regidors.



Igualment, estarien molt lluny de la majoria necessària els autodenominats "constitucionalistes": CsValls (Ciutadans amb Manuel Valls) més PSC i PP, a més de constituir una aliança contra natura, només sumarien 15 seients, ja que el Partit Popular també perdria gairebé la meitat dels seus votants i es quedaria amb només dos regidors; mentre que l'exministre de l'Interior francès donaria una tirada exigu a la formació taronja, que guanyaria un únic regidor més. Ni la CUP, que té tres regidors, ni Vox entrarien a l'Ajuntament.