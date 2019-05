Després que el CIS li hagi donat la primera alegria en forma d'enquesta en setmanes, ni que sigui pels pèls, Barcelona en Comú ha arrencat la campanya per a les eleccions municipals del dia 26 apel·lant, novament, a la gent i recuperant bona part dels missatges que el 2015 li van permetre arribar a l'alcaldia. En un acte celebrat al barri de Sant Antoni, i presentat per Gala Pin i Gerardo Pisarello -dos dels puntals del govern municipal que s'acomiaden-, l'alcaldessa, Ada Colau, ha fet bandera de les fites assolides pel seu equip i en el que de ben segur serà un dels leitmotiv de la campanya, s'ha erigit com la garantia que la ciutat no estarà en mans dels lobbies i els grans poders econòmics. "La nostra única força ara és la gent, igual que fa quatre anys. Si hem pogut fer les coses que hem fet és perquè no tenim deutes amb els bancs, ni amb cap empresa ni amb ningú. Aquesta és la nostra força per tornar a guanyar", ha proclamat.



Conscient que la campanya serà decisiva per decantar els indecisos i determinar qui s'imposa -Bcomú o ERC, amb el PSC com a tercera opció, tot i que a una distància important-, Colau i la resta d'oradors han insistit a destacar els èxits d'un mandat que, com han admès, ha estat especialment complicat. I no només per la realitat local, sinó pel context nacional i estatal. L'alcaldessa ha reconegut que "no ha estat fàcil" governar en minoria davant una oposició "que ha fet una política de desgast", si bé "és indiscutible que avui Barcelona és la ciutat líder en polítiques socials a tot l'Estat". En el seu favor, Colau també hi ha situat que l'economia no només no s'ha aturat -"com deien molts"-, sinó que s'ha reduït l'atur i la pobresa i s'ha perseguit el frau fiscal.

Però on realment s'ha sentit còmode la candidata de Barcelona en Comú és a l'hora de retornar al llenguatge més activista, per proclamar que han "plantat cara" a lobbies, com Airbnb o Uber, o a "l'oligopoli elèctric", en aquest cas amb la creació de la principal elèctrica pública de l'Estat. "Hem fet polítiques valentes que ens deien que eren impossible" i anirem a més", ha insistit, per anunciar que si continua al càrrec obligaran als promotors privats a destinar el 50% dels pisos nous a habitatge protegit, en comptes del 30% que va aprovar-se fa uns mesos. "El missatge que llancem és que aquí no volem especuladors amb els drets fonamentals. Farem tot el que estigui a les nostres mans per garantir el dret a l'habitatge", ha reiterat Colau. La mobilitat, el feminisme i la lluita contra la contaminació, tot plegat per fer una ciutat "més amable", seran altres dels ítems en els que Bcomú centrarà els seus missatges els propers dies.



Abans de la intervenció de Colau, que ha rebut insistents crits d'"alcaldessa, alcaldessa!", Gala Pin, que ha estat la regidora de Ciutat Vella durant l'actual mandat, ha proclamat que Barcelona s'ha convertit en un "referent en la defensa dels drets humans i dels drets socials" i, també, "a l'hora de plantar cara als lobbies". Per a Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcaldia i ara diputat electe al Congrés d'En Comú Podem, els quatre anys al poder municipal han servit per "poder dir amb orgull que no ens hem convertit en tot allò contra el que ens vam aixecar a les places i als carrers, tenim les mans netes". En la línia de Pin, també ha posat èmfasi en la batalla contra els grans poders econòmiques, per recalcar les batalles, de moment guanyades, contra Uber i Airbnb i proclamar que "a Barcelona no es protegeixen els privilegis d'uns pocs, sinó el bé comú de tothom".

La "ciutat de les cures"

Les regidores Janet Sanz i Laura Pérez, números tres i sis de la llista, també han reclamat quatre anys més per poder continuar els "avenços" que consideren que ha fet la ciutat. Sanz ha subratllat que han posat al centre de l'agenda política qüestions no fa tant menystingudes, com l'habitatge, la mobilitat sostenible o el feminisme, mentre que Pérez, regidora justament d'aquest darrer àmbit, ha declarat que "Barcelona ha de ser la ciutat de les cures i això només passarà si segueix governant Barcelona en Comú". La també líder de Podem a la ciutat, ha celebrat que "tothom s'hagi sumat a l'onada del feminisme", però ha recalcat que "per a nosaltres no és una marca buida de contingut, sinó que és la revolució que també està transformant" Barcelona.



L'encarregat de posar l'accent europeu a l'acte ha estat Ernest Urtasun, número tres de la llista Unidas Podemos Cambiar Europa i primer representant dels Comuns. L'eurodiputat ha assegurat que Barcelona s'ha convertit en una "referència" els darrers anys, com a contrast en una Europa marcada pel domini de les polítiques neoliberals i l'austeritat, ja que ha posat les persones al centre, "ha augmentat la inversió social" i s'ha "enfrontat els lobbies". "Europa necessita referents com Barcelona, exemple de l'Europa dels valors".



L'acte, que ha culminat amb la tradicional enganxada de cartells, marcarà el tret de sortida de dues setmanes frenètiques en què Bcomú intentarà vendre els seus èxits de gestió, que si bé queden lluny del que va prometre el 2015 sí que han evidenciat un canvi important en l'agenda, i retornar al discurs de no protegir els poderosos sinó els interessos de la gent corrent. Resta per veure si amb això en tindrà prou per convèncer els ciutadans que dubten o ERC aprofitarà el seu moment i, finalment, tornarà a una alcaldia que ja va tenir durant la II República. La batalla, en qualsevol cas, serà molt ajustada i en cap cas pot descartar-se que, finalment, les dues formacions s'entenguin i governin juntes. Però amb qui al capdavant? La resposta, la nit del diumenge 26.