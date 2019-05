El vot del 26M ha de servir, segons Carles Puigdemont, per "trucar a la porta" del Parlament Europeu i dir: "Hola, bon dia, som els de l'1 d'octubre, hem guanyat a Europa i a Barcelona; prepareu-vos per a escoltar la nostra veu".



El cap de llista de JxCat a l'Eurocambra ha cridat d'aquesta manera a fer "un vot únic" per la seva formació, tant en les eleccions europees com en les municipals.

Puigdemont ha intervingut per videoconferència en el míting central de JxCat a Barcelona, davant el Mercat de Sant Antoni, en un acte en el qual també ha parlat -per via telemàtica des de la presó de Soto del Real (Madrid)- l'alcaldable Joaquim Forn, la número dos de la llista, Elsa Artadi, i l'expresident català Artur Mas.



El candidat a les europees ha apel·lat a aprofitar l'"efecte remuntada" que segons ell existeix en favor de les seves candidatures, gràcies a "l'energia" de tot l'equip en la campanya del 26M, i que espera que tingui una "traducció directa en les urnes".



En aquest context, Puigdemont ha demanat als electors "no escatimar ni un vot" i "votar el mateix" en municipals i europees.

En relació a Barcelona, l'ex-president exiliat ha ratificat indirectament les paraules d'Elsa Artadi per posar en valor la seva joventut, en contrast amb la d'altres candidats a l'alcaldia com Ernest Maragall. Ha assenyalat que la "disjuntiva" a entre els equips que, segons ell, han posat un "tap generacional" o els candidats que llegeixen la ciutat "en clau de segle XXI".



Una generació "desacomplexada", ha prosseguit, que creu que representa Artadi i que es concentra a la Barcelona "dels pròxims vint anys, i no a recuperar la dels anteriors vint"

El president de la Generalitat, Quim Torra, també ha demanat el vot pel seu antecessor Carles Puigdemont i ha assenyalat que això servirà per "tancar la boca a tots els que pensin que encara val la repressió" i que recorren als tribunals, al ministeri fiscal i a la junta electoral central per reprimir l'independentisme.



Ho ha dit en un míting de JxCat a Esplugues de Llobergat (Baix Llobregat) aquest dissabte, on ha recordat les paraules que va dirigir a l'exlíder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, en el seu comiat del Parlament: "Recordeu allò de 'sent aquest silenci, senyora Arrimadas'? Doncs el que us vull demanar és que el 26 de maig amb el vostre vot deixem muts a una sèrie de gent".

Torra ha pronosticat que el 26 de maig l'independentisme s'erigirà com l'opció política més votada a Catalunya i superi el 50% dels vots, però ha afegit que

necessita que en les municipals "la llista de JxCat sigui també la llista més votada", per poder comptar amb el suport dels alcaldes quan els citi al Palau de la Generalitat, per a tenir-los al costat de les institucions catalans.

Rebuig a la monarquia

El president ha reivindicat JxCat com un "espai central dels grans consensos de la societat catalana", que per a ell inclouen l'exercici del dret a l'autodeterminació dels catalans i el rebuig a la monarquia.

El president ha assegurat que Catalunya es troba "en un procés d'independència" i ha advertit que això suposa haver d'estar disposat a assumir les conseqüències del que ha qualificat com a lluita per la llibertat.



En relació amb la seva última trobada amb Felip VI en el saló de l'automòbil de Barcelona, ha dit: "Sabeu que últimament em trobo amb el rei... Tenim aquestes trobades de 'Hola què tal i adéu', i al mig, dues hores de silenci".

JxCat representa, ha reiterat, un projecte que defensa els drets de Catalunya i l'esperit del 1-O, ha dit, i ha demanat als independentistes confiança en el Govern i que sentin "orgull de la tasca que s'està fent des de l'exili i de la dignitat amb la qual els presos polítics estan encarant aquest judici de la infàmia".



Ha qualificat el 1-O com "l'acte de desobediència civil més important" de la història de Catalunya i de la història contemporània d'Europa, i ha reivindicat les urnes com el terreny on JxCat ha de mostrar la seva força i suports en clau europea i municipal.



La candidata a l'alcaldia d'Esplugues de Llobregat per JxCat, Elisabet Morillo, ha presentat la seva candidatura com una aposta per un "ajuntament republicà" i la seva número 2, Lídia Morera, ha insistit en la mateixa idea: votar per JxCat en les europees és donar veu "al projecte de la república dels catalans".