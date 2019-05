Després de 16 anys, l'ultradretà Josep Anglada deixarà de ser regidor a l'Ajuntament de Vic. Segons informa El Setembre, un cop l'Audiència de Barcelona ha confirmat la condemna a dos anys de presó i inhabilitació al líder xenòfob per les amenaces que va proferir el 2013 contra un menor d'edat a través de Twitter, Capgirem Vic ha presentat un recurs a la Junta Electoral de Zona de Vic perquè es retirés la candidatura d'Anglada de les eleccions municipals de diumenge. L'organisme electoral ha donat la raó a la llista de l'Esquerra Independentista -hi participa la CUP- i ha ordenat que s'imprimeixin paperetes noves de Som Identitaris sense el nom d'Anglada, que l'encapçalava.



La sentència de l'Audiència de Barcelona ha confirmat la que va dictar fa un parell d'anys el jutjat penal de Manresa i que va condemnar el dirigent ultradretà a dos anys de presó i inhabilitació per un delicte contra la integritat moral d'Arnau Comajoan, actualment militant de l'organització juvenil Arran i aleshores un menor de 16 anys. A la condemna s'hi va sumar l'agreujant de cometre el delicte per raons ideològiques. En concret, Anglada citava l'aleshores adolescent en tuits en què mencionava l'ultradretà Casal Tramuntana i diversos dels seus membres destacats, algun dels quals ja havia estat denunciat i condemnat per actuacions violentes. Aquests fets haurien atemorit el jove, que juntament amb la seva família va denunciar un Anglada que no va atendre les peticions per aturar les amenaces a través de les xarxes socials.

🔴 COMUNICAT | Sentència ferma de 2 anys de presó i inhabilitació per Josep Anglada per haver amenaçat un militant d'@arran_vic quan era menor d'edat. Anglada queda exclós les eleccions municipals del #26M. pic.twitter.com/tUOCkS70wA — Arran 🃏 (@Arran_jovent) 20 de maig de 2019

Molt probablement, la condemna suposarà el final de la carrera institucional de Josep Anglada, de 60 anys. Impulsor de Plataforma per Catalunya (PxC), va estrenar-se com a regidor a la seva ciutat el 2003, quan el partit va obtenir un representant. Fent bandera sempre d'un discurs marcadament xenòfob i de rebuig a les persones migrades, PxC va aconseguir millorar els seus resultats en comicis posteriors, obtenint 4 i 5 regidors a les eleccions de 2007 i 2011, respectivament. Eren els millors moments de PxC, que aquell 2011 havia aconseguit 67 regidors a tot Catalunya -alguns en municipis tan importants com l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Mataró o el Vendrell- i el 2010 va quedar-se a pocs milers de vots d'entrar al Parlament, quan va rebre 75.000 vots.



El 2014, Anglada va ser expulsat del partit que havia fundat i va continuar al consistori com a regidor no adscrit, fins que el 2015 va cóncorrer als comicis amb la marca Plataforma Vigatana (PLVI), que va obtenir un representant, que seria ell mateix. Ara pretenia presentar-se a les urnes amb la formació Som Identitaris (SOMI), però la condemna de l'Audiència de Barcelona i la decisió de la Junta Electoral posa, almenys de moment, punt final a la seva carrera al consistori de la capital d'Osona. Per cert, PxC va dissoldre'ls el febrer i bona part dels seus dirigents van desembarcar a Vox, com va informar Públic.