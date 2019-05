L'exprimer ministre francès Manuel Valls no serà alcalde de Barcelona, com pretenia. Els prop de 100.000 vots (13,2% del total) i sis regidors obtinguts diumenge per Barcelona pel Canvi – Ciutadans confirmen el fracàs de l'operació Valls, que amb prou feines millora els resultats obtinguts per Cs el 2015, quan el partit de dretes va aconseguir 5 regidors. L'anàlisi del vot barri a barri, però, confirma que efectivament Valls s'ha convertit en el candidat de les elits econòmiques de la ciutat, fins al punt que s'ha imposat als cinc barris de major renda: Pedralbes, les Tres Torres, Sant Gervasi – Galvany, Sant Gervasi – la Bonanova i Sarrià. De fet, només ha guanyat en aquests barris, mentre que ERC ho ha fet a 30, el PSC a 23 i Barcelona en Comú a 14.



Entrant més al detall, la candidatura de Valls ha arrasat literalment als dos barris més rics de la ciutat, Pedralbes i les Tres Torres, on ha obtingut el 34,8% i el 33,8% dels vots, respectivament, el doble que la segona opció, que en ambdós casos ha estat Junts per Catalunya. Tot i que també s'hi ha imposat, els resultats són més modestos a Sant Gervasi – Galvany (27,8%), Sant Gervasi – la Bonanova (27,2%) i Sarrià (21,0%). En cap altre barri, Valls ha superat el 20% dels suports.

ERC, el partit més votat diumenge a la capital catalana, té un vot bastant homogeni a la seva ciutat i només arriba al 30% a la Barceloneta. També destaca a la Clota (26,4%) i la Bordeta (25,8%). Barcelona en Comú obté la seva punta a la Clota (32,1%), seguit de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (30,4%) i la Marina del Prat Vermell (28,8%). El PSC sí que presenta diferències més significatives, ja que té un 18,4% dels vots de mitjana a la ciutat, però arriba a pics del 38,7% a Ciutat Meridiana, i del 33,9% tant a Torre Baró com a la Trinitat Vella. Junts per Catalunya segueix el patró habitual de l'antiga Convergència i obté els millors guarismes a la zona alta de la ciutat, amb el 19,4% a Sarrià, el 18,2% a Sant Gervasi – la Bonanova i el 18,0% a les Tres Torres. També a la zona alta destaca el PP, amb el 10,0% a Pedralbes.



Entre els partits que s'han quedat fora del ple, la CUP destaca a la Vila de Gràcia (7,5%) i Vallvidrera (6,7%), mentre que Barcelona és Capital, la llista de Jordi Graupera, ho fa a la Dreta de l'Eixample (6,1%), Vallvidrera (6,1%) i el Camp d'en Grassot (6,0%). Als barris de més renda duplica -i gairebé triplica en alguns casos- el resultat de la CUP, un fet que indica les diferències entre els votants de les dues opcions.