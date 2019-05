Polèmica per la seguretat a Barcelona pocs dies abans de l'inici de la campanya electoral per a les municipals. L'alcaldessa Ada Colau a l'esmorzar informatiu del Fòrum Europa que el conseller d'Interior, Miquel Buch, no assistís a la Junta de Seguretat, on assegura haver reclamat "mínim 150 agents de Mossos que Barcelona necessita abans de l'estiu": "El Govern segueix obviant les seves responsabilitats i posa en joc la seguretat de BCN".

Ahir a la Junta de Seguretat vaig tornar a reclamar mínim 150 agents de Mossos que BCN necessita abans de l'estiu. Però la cadira del conseller @MiquelBuch estava buida. El Govern segueix obviant les seves responsabilitats i posa en joc la seguretat de BCN https://t.co/avWVt7qhlX — Ada Colau (@AdaColau) 18 de abril de 2019

L'alcaldessa ha "denunciat l'abandonament de la ciutat": "No voldria pensar que sigui amb finalitats electorals". "Mai he fet guerra política amb això", ha reiterat, i ha volgut subratllar "la lleialtat institucional amb la Generalitat".



Aquestes declaracions han molestat el Govern. Així ho ha fet palès la consellera de Presidència i portaveu, Meritxell Budó, que durant la roda de premsa posterior al consell executiu ha acusat Colau d'utilitzar la seguretat de Barcelona com una "eina electoral" durant la precampanya de les municipals: "El que ens preocupa és que un tema com la seguretat, que requereix que les administracions ens moguem unides, no s'utilitzi com a eina electoral".



També s'ha pronunciat al respecte el director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, qui ha assegurat en roda de premsa que és "radicalment fals" que la Conselleria d'Interior desatengui la seguretat de Barcelona amb fins electoralistes. Martínez també ha situat les paraules de Colau en "una clara intencionalitat i òptica electoral" i ha ressaltat que Mossos i Guàrdia Urbana treballen de manera coordinada.



Per altra banda, la número dos de les llistes de Junts per Catalunya a Barcelona, Elsa Artadi, ha optat per replicar l'alcaldessa amb un missatge a les xarxes socials: "La cadira del Govern no era buida: ocupada pel director dels Mossos perquè el conseller Miquel Buch era a la junta de seguretat de la Seu d'Urgell".