La seguretat és, amb molta diferència, l'àmbit sobre el que Manuel Valls vol basar la seva campanya per intentar arribar a l'alcaldia de Barcelona. Aquest dijous a la tarda ha presentat el programa de la seva candidatura per a les municipals del 26 de maig, amb un títol prou explícit: "Per una Barcelona segura, ben gestionada i oberta". Més enllà de la seguretat, la llista que uneix Valls i Ciutadans, presenta propostes que suposen tirar enrere algunes de les mesures que s'han portat a terme per pal·liar els efectes negatius que causa el turisme a la ciutat i un retorn a un model econòmic que prioritza la "col·laboració público-privada". L'aposta per l'economia social i solidària del Govern de Colau desapareix en un projecte molt més alineat amb els interessos dels grans poders econòmics.



En la introducció del programa, Valls afirma "Barcelona s’ha deteriorat. Barcelona necessita un canvi" i considera que ell representa «una alternativa als programes del populisme i del nacionalisme que tant han perjudicat Barcelona i que, si prosperessin, li farien perdre la posició de reconeixement que té al món i la reduirien a una mediocre irrellevància".



El primer dels 12 apartats del programa el dedica a la seguretat -"una ciutat segura, tolerància zero"-, i entre d'altres coses planteja ampliar en 1.500 efectius la plantilla de la Guàrdia Urbana en els propers quatre anys -actualment compta amb 3.000 agents, és a dir, seria un augment del 50%-, i recuperar-ne la unitat antiavalots, de la que va prescindir Colau. A més a més, assegura que es compromet a eliminar el top manta "en noranta dies". Segons el document, "la permissivitat practicada per les autoritats munici­pals ha provocat un efecte crida d’activitats il·legals [al carrer] al qual cal posar fre".

En l'àmbit econòmic, el programa assegura que "Barcelona ha perdut la seu de més de quatre mil empreses mitjanes i grans com a conseqüència del procés independentista i la incertesa econòmica i social que ha generat, davant la inacció del govern municipal" i es mostra crític amb la gestió del turisme que ha fet el Govern de Colau, malgrat que els visitants no han deixat d'augmentar. A nivell empresarial, com a clàssic programa de dretes, Valls proposa rebaixes fiscals -"proposa­rem l’eliminació de la taxa d’inici d’activitat econòmi­ca, i demanarem coresponsabilitat a la Generalitat per reduir alguns impostos que empitjoren la nostra posició relativa a Espanya"-, mentre que a nivell turístic vol acabar amb la "prohibició generalitzada d’establi­ments d’allotjament turístic". Així sí, advoca per mantenir la "tolerància zero" contra els apartaments turístics il·legals, una mesura impulsada per l'actual govern municipal.



La municipalització en la gestió dels serveis públics, una de les banderes de l'actual administració local si bé no se n'hagin culminat gaires processos, desapareixeria completament amb Valls. Segons ell, "la col·laboració pública-privada ha estat rebutjada, per­dent oportunitats i bones propostes de millora dels ser­veis públics i possibilitats d’afrontar projectes ambiciosos per a la ciutat". La seva proposta passa, per tant, per "recuperar i millorar totes les eines que facilitin la col·labo­ració pública privada amb lideratge públic per millorar la gestió municipal". Dit amb altres paraules, per retornar al model que es prioritza la gestió privada dels serveis públics.

Un altre dels temes estrelles de la campanya serà l'habitatge i en això la candidatura de Cs i Valls és partidària de construir més pisos. Promet 10.000 habitatges nous "amb algun règim de protecció" -el 75% dels quals de lloguer assequible- en els propers vuit anys, i també agilitzar els tràmits perquè el sector privat en pugui fer 20.000 més.



Més enllà de nombrosos llocs comuns del liberalisme, com ara prometre una ciutat oberta als negocis i a l'atracció de talent, la mà de Cs es nota en qüestions com la promesa de fer una "aposta decidida pel bilingüisme institucional" i en què "garantirem que tots els ciutadans se sentin respec­tats en la seva llengua materna i que en cap situació no en siguin discriminats per l’ús". Un relat que concorda al 100% amb la realitat que intenta vendre el partit d'Albert Rivera. Finalment, Valls també aposta perquè Barcelona torni a organitzar uns Jocs Olímpics, siguin els d'hivern de 2030 o els d'estiu del 2032, i també vol homenatge l'expresident del Comitè Olímpic Internacional i antic falangista Juan Antonio Samaranch.