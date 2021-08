El preu de la llum a l'Estat registrarà un nou rècord històric aquest dijous 26 d'agost. Per primera vegada, l'import del MWh superarà els 120 euros, situant-se en una mitjana de 122,76 euros, segons les últimes dades publicades aquest dimecres per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat. Fins ara, el rècord l'ostentava el divendres 13 d'agost -coincidint amb l'onada de calor-, quan el preu es va situar en els 117,29 euros per MWh.



Fins aquest estiu era inèdit que el preu de la llum superés els 100 euros per MWh, però ja fa setmanes que aquest topall se supera amb facilitat. El 20 de juliol va situar-se per primera vegada per damunt d'aquesta xifra i durant l'agost només hi ha hagut set dies en què no s'ha assolit un preu d'almenys 100 euros per MWh.



La franja horària més cara per utilitzar electrodomèstics aquest dijous serà de nou a deu de la nit, quan el MWh tindrà un import de 129,81 euros. La més barata serà d'onze a dotze del migdia, quan el preu de l'electricitat se situarà en els 119,95 euros per MWh. L'import d'aquest dijous és 3,4 vegades més alt que el preu mitjà que es va registrar l'agost de l'any passat, quan l'import del MWh es va situar en els 36,2 euros. Cal recordar que els preus durant l'estiu passat van reduir-se notablement per la caiguda de la demanda provocada per la crisi de la Covid-19. En l'acumulat de l'any, l'import de l'electricitat s'ha multiplicat per tres, després que el preu mitjà del MWh durant el darrer mes de desembre fos de 41,97 euros.



La pujada arriba després que els preus durant l'últim cap de setmana no baixessin dels cent euros per MWh, un import considerable, tenint en compte que els dissabtes i diumenges els preus acostumen a reduir-se per la caiguda de la demanda. De nou, l'augment del preu del gas –la matèria primera que utilitzen les centrals de cicle combinat- i l'encariment dels drets d'emissió de diòxid de carboni són alguns dels factors que més han influït en l'evolució de la factura.

La CNMC denuncia que algunes elèctriques han cobrat de més

Paral·lelament, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha observat una "manca de transparència" per part d'algunes companyies elèctriques a l'hora d'informar sobre els canvis en la nova tarifa de la llum, que va entrar en vigor aquest darrer juny. En un comunicat publicat aquest dimecres, l'organisme regulador assenyala que algunes comercialitzadores –no facilita noms- no han adaptat correctament els contractes de subministrament. Alhora, afegeix que algunes empreses han cobrat de més als seus clients –fins a un 30% més sobre l'import que tocaria- sense previ avís. En aquest sentit, la CNMC exigeix al sector que actualitzi els contractes de forma transparent i que compensi als consumidors afectats pel canvi de preus.