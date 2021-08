El preu mitjà diari de l'electricitat al mercat majorista es dispararà aquest dilluns a un nou rècord històric, arribant als 124,45 euros per megawatt (MWh). El registre mitjà del pool elèctric polvoritza així els 122,76 euros / MWh del dijous, que liderava la sèrie històrica fins ara. El preu mitjà que la llum registrarà aquest dilluns (124,45 euros / MWh) suposa una pujada del 24,76% respecte al registrat fa una setmana i del 21,97% amb relació al preu d'aquest diumenge.



Si es compara amb fa un any, el preu mitjà diari de l'electricitat per a aquest dilluns es multiplica per tres en comparació amb el 31 d'agost de 2020, quan es va situar en 42,01 euros / MWh. En el que va d'agost, el pool ha polvoritzat tots els rècords vistos fins ara, apuntant a un preu mitjà per al mes per sobre dels 100 euros / MWh.



Del 9 al 13 d'agost ja va marcar una xifra màxima rere l'altra. Aquesta setmana fins i tot està superant els registres de fa dues setmanes, que va coincidir amb l'onada de calor d'aquest estiu, i s'han tocat tres dels cinc màxims diaris de la sèrie històrica entre dimecres i divendres. Aquesta espiral alcista ha portat a focalitzar el debat polític en com abaratir el preu de l'electricitat. De fet, el Govern espanyol va obrir la porta a crear una empresa pública energètica, tal com demana des de fa temps el soci minoritari de l'executiu, Unidas Podemos.



La vicepresidenta tercera del Govern i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, compareixerà aquest dilluns al Congrés per donar explicacions d'aquesta espiral alcista en el preu de l'electricitat. Aquest context de pujades en el pool elèctric està marcat per l'increment en els preus dels drets de CO2 i del gas, als quals s'ha unit l'increment de la demanda per les altes temperatures i una menor contribució de les renovables, especialment l'eòlica per l'absència de vent.

En concret, els drets d'emissió de CO2 s'han encarit i freguen els 56 euros per tona en el que va d'agost, quan a principis d'any cotitzaven al voltant dels 33 euros. Mentrestant, el preu del gas natural se situa al voltant dels 47 euros per MWh, segons dades de Mibgas. El preu de l'energia té un pes proper a la factura del voltant del 24%, mentre que al voltant del 50-55% correspon als peatges -el cost de les xarxes de transport i distribució- i càrrecs -els costos associats al foment de les renovables, a les extrapeninsulars i les anualitats del dèficit de tarifa- i la resta, a impostos.



Les oscil·lacions en el preu diari afecten els consumidors acollits a la tarifa regulada (PVPC), una mica més de 10 milions, mentre que estan exempts els que estan en el mercat lliure -uns 17 milions-, ja que compten amb un preu pactat amb la seva companyia. Segons van indicar experts de el sector, el 88% del consum elèctric d'Espanya no està exposat a la volatilitat del preu de mercat.